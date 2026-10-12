Нападником виявився 47-річний місцевий мешканець

Поліцейські затримали 47-річного мешканця Шептицького, який 11 жовтня вдарив ножем у шию військовослужбовця ТЦК та стріляв у поліцейського. Інцидент стався на вулиці під час мобілізаційних заходів, коли група оповіщення зупинила перехожого для перевірки документів.

Як повідомили у поліції та прокуратурі Львівщини, 11 жовтня у Шептицькому військовослужбовці РТЦК та СП у супроводі поліції зупинили перехожого, той раптово дістав ніж та завдав удар у шию 43-річному військовослужбовцю, після чого втік.

Поранений військовослужбовець є учасником бойових дій часів АТО, якого цього року повторно призвали на військову службу. За станом здоров’я його визнали придатним до служби у підрозділах забезпечення, у зв’язку з чим призначили до групи оповіщення другого відділу Золочівського РТЦК та СП.

Унаслідок нападу військовослужбовець отримав тяжке поранення шиї з пошкодженням кровоносних судин та дихальних шляхів. Він перебуває в реанімації у стабільно важкому стані.

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Правоохоронці оперативно встановили та затримали нападника. Ним виявився 47-річний мешканець Шептицького.

Під час затримання чоловік чинив опір та здійснив постріл із пневматичного пістолету у бік поліцейського. 40-річний оперативник отримав тілесні ушкодження.

Затриманому повідомили про підозру за замах на вбивство військовослужбовця у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків та заподіяння тілесних ушкоджень поліцейському під час виконання службових обов’язків (ч. 2 ст. 15, п. 8 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 345 ККУ).