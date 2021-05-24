Вертоліт приземлився неподалік 8-ї міської лікарні, звідки пацієнтку в опіковий центр доставила "швидка"

У понеділок, 24 травня, в опіковий центр 8-ї міської клінічної лікарні із с. Завадівка Турківського району з термічними опіками, у стані опікового шоку гелікоптером доставили 48-річну жінку. Вертоліт приземлився на тренувальному футбольному колі ФК«Карпати», а звідти потерпілу до лікарні доставила «швидка», повідомили у прес-службі Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

В.о. генерального директора 8-ї міської клінічної лікарні Василь Трунквальтер повідомив ZAXID.NET, що жінка готувала їжу для худоби. Зняла баняк з плити і коли несла його, ненароком перекинула на себе. У неї обпечено 50% тіла: шия, руки, живіт, ноги.

Вертоліт приземлився на тренувальному футбольному полі, що неподалік 8-ї міської лікарні, а звідти пацієнтку в опіковий центр доставила "швидка"

«Жінку доставили до нашої лікарні у важкому стані. Вона перебуває у реанімації. Для зняття болю пацієнтці вкололи знеболювальні препарати, тому її свідомість трохи притуплена. Зараз жінкою займаються лікарі опікового центру», – повідомив Василь Трунквальтер.