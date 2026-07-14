48-річного підозрюваного арештували без права на заставу

Поліцейські затримали 48-річного львівʼянина, який працює головном інженером однієї з місцевих будівельних компаній, за вербування малолітніх дівчат для створення дитячої порнографії.

Як повідомили у вівторок, 14 липня, у поліції та прокуратурі Львівщини, 48-річний львів’янин знаходив малолітніх дівчат у соціальній мережі Facebook, після чого переводив спілкування в месенджер Telegram. Залежно від ситуації, він використовував різні підходи: в одних випадках видавав себе за однолітка, а згодом відкривав справжній вік, в інших – одразу зазначав, що є значно старшим.

«Під час листування чоловік втирався до дітей у довіру, а згодом переводив розмову на сексуальну тематику. Надалі він схиляв дівчат до створення забороненого контенту, наполегливо просячи надсилати особисті фото та відео інтимного характеру. Використовуючи маніпуляції, зловмисник змушував потерпілих знімати себе у потрібних йому ракурсах», – йдеться в повідомленні прокуратури.

За даними слідства, упродовж квітня-травня 2026 року він завербував двох малолітніх дівчат віком 9 та 11 років з метою їх подальшої сексуальної експлуатації та виготовлення дитячої порнографії.

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Отримані фото та відео підозрюваний зберігав у телеграмі на власному телефоні. Крім того, у цьому ж месенджері він надсилав заборонені файли щонайменше шістьом наразі невстановленим особам, отримуючи натомість аналогічний контент.

Затриманому інкримінують розбещення та вербування малолітніх, а також зберігання та розповсюдження дитячої порнографії (ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 156, ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 ККУ). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Слідство встановлює інших потерпілих, а також тих, хто може бути причетний до протиправної діяльності.