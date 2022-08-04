Чоловік наніс своєму знайомому два удари ножем у шию та грудну клітку

Мешканця села Головлі на Хмельниччині засудили до дев'яти років ув'язнення за вбивство знайомого. В суді підозрюваний пояснив, що сварка розпочалась через війну в Україні, оскільки його 60-річний знайомий начебто заявив, що повністю підтримує дії Росії. Між чоловіками почалась сварка, яка переросла у бійку. Під час шарпанини зловмисник завдав опоненту двох ударів ножем у шию та грудну клітку, які згодом призвели до смерті. Ніякої медичної допомоги потерпілому він не надав, натомість після скоєння злочину пішов додому. Суд визнав 50-річного чоловіка винним в умисному вбивстві та постановив заплатити вдові загиблого 100 тис. грн моральної компенсації.

Як йдеться у вироку Славутського міськрайонного суду, інцидент стався ввечері 12 травня в селі Головлі Крупецької громади. 50-річний місцевий мешканець, який був в гостях у 60-річного знайомого, під час сварки взяв ніж та наніс ним опоненту два удари в шию та грудну клітку. Після скоєного він пішов додому. Від важких травм 60-річний потерпілий помер на місці.

Поліція затримала зловмисника вже за декілька годин після скоєння злочину. Правоохоронцям він зізнався, що сам був здивований такій оперативності. Крім того, у поліції зазначали, що підозрюваний начебто вже спланував втечу, але його планам завадили правоохоронці.

У суді обвинувачений чоловік визнав провину, однак наголосив, що не мав наміру скоювати вбивство. За його словами, суперечка виникла під час застілля через російську збройну агресію в Україні. Його 60-річний знайомий начебто заявляв про схвалення дій Росії, на що чоловік його засудив. Через це опонент розпочав бійку. Чоловік натомість схопив ніж та завдав йому удару в грудну клітку. Після поранення потерпілий впав на землю і почав хрипіти, але обвинувачений подумав, що його знайомий «заснув».

Тіло вбитого у будинку знайшла його дружина, яка повернулась за дві години після інциденту. У суді вона розповіла, що чоловіки були знайомі давно, періодично між ними виникали суперечки, але досі до бійки справа ніколи не доходила.

Суд визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та призначив йому дев'ять років тюрми. Зазначимо, що максимально ця стаття передбачає до 15 років ув'язнення. Крім цього, він повинен заплатити дружині загиблого 100 тис. грн моральної компенсації.

Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.