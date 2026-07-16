Львів'янин Андрій (посередині) з судинними хірургами, які його оперували - Тарасом Кобзою (зліва) і Василем Пелихом

Судинні хірурги Університетської лікарні ЛНМУ успішно видалили пухлину на шиї 50-річному львів’янину, який 15 років ходив з нею і лікарі не наважувалися її видалити. Пухлина утворилася з патологічно переплетених судин і ризик масивної кровотечі був дуже високий.

Львів’янин Андрій помітив невеликий наріст багато років тому. Спочатку думав, що це звичайний жировик. Згодом обстеження показало, що це рідкісна артеріовенозна мальформація – доброякісне, але дуже небезпечне судинне утворення, повідомили у лікарні.

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«Такі пухлини складаються із патологічно переплетених судин. Будь-яке необережне втручання може спричинити серйозну кровотечу»,– каже судинний хірург Тарас Кобза.

Пухлина виникла на межі шиї та голови, чоловік спершу трохи прикривав її волоссям і ходив з нею 15 років. Та пухлина почала збільшуватися у розмірах і чоловік звернувся до лікарів.

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«Під час звернення до іншої лікарні онкологи виконали пацієнту біопсію. Через кровотечу процедуру довелося зупинити, а пацієнту порадили шукати команду, яка має досвід лікування таких випадків», – кажуть у лікарні.

За видалення пухлини взялися судинні хірурги Університетської лікарні – Тарас Кобза і Василь Пелех. Вони детально вивчили анатомію пухлини: виконали КТ із 3D-візуалізацією, визначили всі судини, які її живили, а безпосередньо перед операцією промаркували їх за допомогою УЗД. Судинні хірурги продумали кожний етап операції і були готові до кількох сценаріїв розвитку подій під час втручання.

Пухлина розташувалася на шиї в ділянці кровопостачання головного мозку і кровопостачалася від зовнішньої сонної артерії. Тож будь-яке порушення кровопостачання могло призвести як до емболізації (блокування) тканини мозку, так і до важко опанованих кровотеч.

Операція з видалення пухлини тривала майже 2 години. Судинні хірурги поступово відокремили пухлину від навколишніх тканин, контролюючи кожну судину. Їм вдалося повністю видалити новоутвір практично без крововтрати. Пацієнта вже виписали з лікарні.