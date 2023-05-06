На ярмарку можна буде скуштувати і придбати городину і садовину, сири і різні молочні продукти, м'ясні вироби, мед, чаї та інше

У неділю, 7 травня, у Львівському палаці мистецтв відбудеться «Львівський ярмарок смаку», участь у якому візьмуть 50 виробників продуктів харчування з усієї України, зокрема й ті, які переїхали до Львова через повномасштабне вторгнення Росії. На ярмарку можна буде скуштувати і придбати мед, чаї, соки, сири та іншу молочну продукцію, пастилу, крупи, олію, джеми, м’ясні вироби тощо.

Серед учасників ярмарку будуть 15 виробників органічного сектору, серед яких MOL'FAR Organic Tea, Organic Garden, фермерське господарство «Гадз», Як Бджола, Жива земля Потутори, «Органічний м’ясний продукт», Дунайський аграрій, Organic milk та інші.

Відвідувачі ярмарку також зможуть познайомитись із сирами-переможцями міжнародного сирного конкурсу World Cheese Awards та національного конкурсу українських сирів та чизмонгерів ProCheese Awards.

Метою заходу є підтримка малих та середніх виробників органічних сертифікованих продуктів, сироварів та крафтових виробників України.

Вхід на ярмарок – безкоштовний. Офіційне відкриття заходу відбудеться об 11:00. На гостей чекають знайомство із сирним фондю, вікторина та розіграш органічної продукції, сирна вікторина, майстер-клас зі створення сирного плато. «Львівський ярмарок смаку» у палаці мистецтв на вул. Коперніка, 17 триватиме до 19:00.

«Запрошуємо підтримати тих, хто тримає продовольчу безпеку, створює робочі місця, розвиває економіку та виготовляє унікальну продукцію», – кажуть організатори.

Програма активностей на "Львівському ярмарку смаку"

Організатор заходу – Львівська обласна військова адміністрація, співорганізатори – львівська міська громадська організація «Екотерра», спільнота поціновувачів сиру ProCheese. Ярмарок відбудеться під патронатом Міністерства аграрної політики та за підтримки Швейцарії в межах швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України», що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія).