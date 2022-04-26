В одному зі сіл Івано-Франківської області 54-річний місцевий житель побив переселенку та закрив її у своєму будинку разом із трьома дітьми. Відомо, що прикарпатець запросив сім’ю приїхати до нього після початку активних воєнних дій. Між ним і переселенкою виник конфлікт, під час сварки власник помешкання побив жінку, погрожував їй та не випускав з дому. Поліцію викликала знайома переселенки.

Як у вівторок, 26 квітня, повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури, у березні 54-річний мешканець Прикарпаття через соцмережі познайомився із переселенкою з Луганської області, яка з трьома малими дітьми приїхала на захід України із зони бойових дій. Чоловік запросив сім’ю до себе в село для проживання.

«Вже ввечері після приїзду між ними виник конфлікт з приводу виховання дітей. Під час суперечки обвинувачений, погрожуючи жінці фізичною розправою та схопивши за волосся, закрив її з дітьми в будинку. При цьому він не зважав на прохання жінки про необхідність їй медичної допомоги через поранення, які вона отримала ще на сході внаслідок бойових дій», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Чоловік пригрозив жінці побиттям і відібрав у неї 2 тис. грн. Переселенка з дітьми була закрита в будинку прикарпатця до наступного дня, поки її знайома не викликала поліцію.

Правоохоронці оголосили про підозру 54-річному мешканцю Прикарпаття за ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 146 ККУ (грабіж та незаконне позбавлення волі). Чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.