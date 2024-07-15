55-річному мешканцю загрожує довічне позбавлення волі

В Одесі Служба безпеки затримала 55-річного мешканця Одещини – агента російської ФСБ. Зловмисник збирав координати для нової серії ракетно-дронових ударів по місту, повідомила пресслужба СБУ у понеділок, 15 липня.

Правоохоронці встановили, що російський агент на власному авто об’їжджав місто та його околиці, де приховано фотографував геолокації українських військ. Серед пріоритетних цілей ворога були бойові позиції систем ППО в Одесі.

Отримані відомості він передавав своєму куратору з Росії через анонімний чат у месенджері.

«У разі захоплення Одеси ворожий поплічник сподівався за протекції російської спецслужби очолити «будівельне управління» місцевої окупаційної адміністрації РФ», – зауважують правоохоронці.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на гарячому, коли той перебував поблизу військового об’єкта, де намагався відзняти його периметр. Ним виявився 55-річний мешканець прибережного селища в Одеському районі, який періодично публікував свої прокремлівські коментарі на російських Telegram-каналах. А вже у червні цього року ФСБ дистанційно його завербувала.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.