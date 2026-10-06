Пацієнтка з лікарями, які її оперували

57-річна Наталія з Харківщини на початку повномасштабного вторгнення пішки вийшла з окупованого Вовчанська та виїхала до Німеччини. Уже тоді у неї болів поперек, але вона терпіла біль, бо були інші проблеми, які треба було терміново вирішувати. Біль не минав, лише посилювався. У неї діагностували кісту нирки гігантських розмірів і пропонували її видалити у лікарнях Харкова, Мюнхена. Та жінка вирішила оперуватися у Львові, в Університетській лікарні ЛНМУ (кампус Івана Огієнка).

У пацієнтки виявили парапельвікальну кісту нирки великих розмірів. Це доброякісне утворення, розташоване біля ниркової миски, де збирається сеча перед переходом у сечовід. Через своє розташування кіста стискала структури нирки та спричинила ознаки гідронефрозу – розширення ниркової миски й чашечок. Кісту треба було видаляти, повідомили у лікарні.

Команда урологів, до якої увійшли професор Андрій Боржієвський, урологи Йосиф Наконечний та Василь Матвіїв, вирішили оперувати жінку лапароскопічно. Через невеликі проколи лікарі дісталися до утворення та видалили його стінку, щоб чітко визначити розташування сечоводу й уникнути його пошкодження під час операції, попередньо встановили спеціальний стент. Видалену тканину скерували на патогістологічне дослідження.

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За словами лікарів, не кожна кіста нирки потребує операції. Такі утворення нерідко виявляють випадково під час обстежень, і якщо вони не спричиняють симптомів та не мають підозрілих ознак, достатньо спостереження. Однак коли кіста росте, стискає навколишні структури або порушує відтік сечі, лікар може рекомендувати хірургічне втручання. Особливістю ж цього випадку є не лише великий розмір кісти, а й її розташування та вплив на роботу нирки.

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Жінка задоволена результатом операції. Вона повертається до Німеччини, але мріє після завершення війни повернутися в Україну, до рідних людей і країв.