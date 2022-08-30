За два місяці зі сховища банку зникло 1,9 млн грн готівки

Колишню завідувачку одного з відділеннь «Укргазбанку» у Львові підозрюють у значній кражідці грошей з банку. За версією слідчих, скориставшись доступом до банківського сховища вона змогла винести звідти за два місяці понад 1,9 млн грн. Жінці загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомили у вівторок, 30 серпня, в прокуратурі Львівщини, завідувачка відділу державного банку мала доступ до сховища цінностей, звідки впродовж січня-лютого 2019 року викрала понад 1,9 млн грн. При цьому для приховання факту нестачі грошей підозрювана внесла неправдиві відомості до акту ревізії про нібито наявність таких коштів у сховищі банку.

Екс-завідувачці відділення банку повідомили підозру у привласненні чужого майна та підробці документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ). Їй загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Правоохоронці не розголошують назву банку, де виявлено розкрадання грошей. За даними ZAXID.NET, підозрюваною у цій справі є 58-річна екс-завідувачка одного з львівських відділень «Укргазбанку» Олена Ф.