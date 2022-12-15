59-річного мешканця селища Вигода засудили до трьох років ув’язнення за п’яну ДТП, в якій постраждав пасажир. Аварія сталася у травні 2022 року, мотоцикліст не справився з керуванням і врізався у бетонний бордюр. За даними правоохоронців, водій їхав на несправному мотоциклі, не мав права керувати, проте сів за мотоцикл п’яним і з пасажиром без шолома.

Про вирок 59-річному мотоциклісту у четвер, 15 грудня, повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури. Як зазначають правоохоронці, чоловік, не мав водійського посвідчення, проте сів за кермо мотоцикла у стані алкогольного сп’яніння та спричинив ДТП.

«Не маючи дозволу на право керування транспортними засобами, у стані сп’яніння сів за кермо технічно несправного мотоцикла та перевозив пасажира без шолому. Під час руху він не врахував дорожню обстановку та стан транспортного засобу, втратив контроль над мотоциклом та допустив зіткнення із дорожнім бордюром», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Внаслідок ДТП пасажир мотоцикла отримав тяжкі тілесні ушкодження. Відтак суд визнав 59-річного мешканця селища Вигода винним за ч. 2 ст. 286-1 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування потерпілого) та засудив його до трьох років ув'язнення.