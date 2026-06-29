Уже у першу добу після операції пацієнт почувається задовільно

Хірурги Університетської лікарні ЛНМУ провели 66-річному львів’янину симультанну операцію, тобто під час дії одного наркозу вони видалили і пухлину товстої кишки, і велику пахвинну грижу.

Львів’янин Володимир звернувся до лікарів зі скаргами на наявність грижі у пахвинній ділянці та дискомфорт, але ключові тривожні симптоми були іншими: втрата ваги та домішки крові у випорожненнях. Це стало підставою для дообстеження, під час якого у чоловіка виявили пухлину в ділянці селезінкового згину ободової кишки. Після біопсії та всіх необхідних досліджень спеціалісти дійшли висновку, що за розміром і типом поширення пухлина є операбельною і не потребує попереднього курсу хіміотерапії, повідомили у лікарні.

Першим етапом лікування було хірургічне видалення утвору, наступним – курс ад’ювантної хіміотерапії. Операцію виконали лапароскопічно. Завідувач відділення загальної хірургії Андрій Іванишин каже, що це дозволяє працювати у чітко візуалізованих анатомічних площинах, мінімізувати травматизацію тканин і дотриматися головного онкологічного принципу – радикальності видалення пухлини.

Особливістю цієї операції є те, що пацієнт позбувся двох проблем зі здоров’ям. Окрім пухлини, йому видалили і пахвинну грижу.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Уже в першу добу після операції пацієнт почувається задовільно. А лікарі кажуть, що рак товстої кишки часто має спадковий характер, тому важливо, щоб родини пацієнтів не відкладали скринінг і проходили обстеження вчасно.