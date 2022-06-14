У автомобіля «Таврія» від сильного удару знесло дах

У ДТП біля Чорткова на Тернопільщині загинула 69-річна мешканка Львова. Жінка їхала у автомобілі ЗАЗ «Таврія», який на повороті врізався у Ford. Внаслідок аварії травмувались п'ятеро людей, з них четверо – водій та пасажири «Таврії».

Як повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини, аварія сталась близько 13:00 у понеділок, 13 червня, на трасі «Доманово–Ковель–Чернівці–Тереблече». У селі Оришківці Чортківського району зіткнулись автомобіль ЗАЗ «Таврія» та Ford Focus.

«За попередньою інформацією, водій автомобіля ЗАЗ «Таврія», житель Львова, здійснюючи поворот ліворуч, врізався в авто Ford Focus», – уточнюють деталі ДТП у поліції.

Внаслідок аварії загинула 69-річна мешканка Львова, яка перебувала у автомобілі ЗАЗ. Водій та ще троє пасажирів цього авто отримали тілесні ушкодження. Також у аварії травмувався водій Ford.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.