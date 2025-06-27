Затриманій на корупційній схемі 70-річній мешканці Рівненщини загрожує до пʼяти років тюрми

Працівники ДБР викрили 70-річну жінку, яка за хабарі організувала редагування списків на відрядження у зону бойових дій в одній із військових частин Рівненщини. Підозрювана діяла спільно з племінником, який служив у цій же частині та підшуковував охочих уникнути відправлення на фронт за 5 тис. доларів винагороди. Про це повідомила пресслужба ДБР у пʼятницю, 27 червня.

За даними слідства, організаторкою схеми виявилася 70-річна пенсіонерка, яка мала значний авторитет і зв’язки в місцевій громаді. Жінка використовувала зв’язки та впливала на рішення командування щодо формування списків для відряджень у зону бойових дій однієї з військових частин Рівненщин – додавала або вилучала окремі прізвища за винагороду.

«Активну роль в оборудці відігравав племінник пенсіонерки, військовослужбовець цієї частини. Саме він підшуковував охочих уникнути відправлення на фронт, збирав з них гроші та передавав своїй родичці. За виключення одного прізвища з наказу на відрядження просили близько 5 тис. доларів», – повідомляють у ДБР.

Схему вдалося викрити завдяки військовослужбовцям, які заявили про злочин. Після затримання племінник пішов на співпрацю зі слідством та надав викривальні свідчення щодо своєї тітки.

Справу щодо чоловіка виділили в окреме провадження і скерували до суду, а пенсіонерці оголосили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України (висловлення пропозиції здійснити вплив на прийняття рішення людиною, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою). Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Наразі слідчі встановлюють інших людей, які могли бути причетними до схеми, зокрема з-поміж командування. Також аналізують документацію військової частини, що стосується відряджень.