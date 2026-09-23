У середу, 23 вересня, 7-річна львів’янка Регіна Абрамова встановила шостий рекорд України у спортивній гімнастиці, виконавши 101 підйом розгином за один підхід. Про це повідомили у департаменті спорту, молоді та туризму Львівської ОДА. Черговий рекорд юна спортсменка встановила у день народження своєї тренерки Оксани Хандоги та присвятила це досягнення їй. Попри юний вік, Регіна Абрамова встановила два світові рекорди. Зокрема, влітку цього року дівчинка виконала 430 підйомів переворотом на перекладині поспіль, а перед цим вона встановила рекорд з утримання на кільцях у позиції прямого перевернутого вису, протримавшись 5 хв 52 сек.

Відео департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОВА.