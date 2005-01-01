7-річний Дмитрик Ковбаса із діагнозом атиповий аутизм з нападами агресії просить про допомогу

7-річний Дмитрик Ковбаса із Яворівщини потребує допомогти. У дитини – атиповий аутизм із нападами агресії. Покращити стан можуть китайські медики, але кожен курс лікування коштує 13 тис. доларів.

Увесь свій час мама Оксана присвячує реабілітації Дмитрика. Сім'я проживає у селі Поруденко на Яворівщині. Ще донедавна дитина не могла себе контролювати, не розмовляла, більше того у Дмитрика ставалися напади агресії, він кусав себе. А ще мав кісту епіфізу у мозку.

«Він не розумів, де він, що можна, що не можна. Тобто вийти через вікно, а не через двері – це для нього норма. Він губився в просторі, погано поводився у транспорті, він кусався, він нападав, тобто агресія і відсутність мови. У нас не було діагнозу», – розповідає мама Оксана Ковбаса.

Після кожного такого нападу лягали у Київську психіатричну лікарню. А потім батькам порадили клініку у Китаї, вони поїхали і виявилося, що їхня медицина дозволяє частково підлікувати аутизм. Вони вколюють у певні точки препарати, яких у нас нема. І уже після першого курсу у Дмитрика щезли приступи агресії.

«Чим нас зацікавив випадок Дмитрика, що порівнюючи виписки до і після лікування, кіста після лікування розсмокталася. То є диво, процес пішов. Він вже вимовляє перші слова, дитина може сприймати і реагувати на своє ім'я. Коли мама його кличе, він вже відзивається і трошечки слухає», – повідомила лікарка і волонтерка Олена Гнатюк.

Один курс лікування коштує 13 тисяч доларів, треба ще щонайменше п'ять таких курсів.

«Ми пройшли один курс повноцінно. Другий, на жаль, ми провалили через брак коштів», – зізнається Оксана Ковбаса.

Дмитрику допомагає благодійний фонд «Місто добрих людей» з Новояворівська. Уже зібрали 140 тисяч гривень. 10 квітня є шанс знову почати курс у Китаї.

«Ми вже зібрали левову частину коштів, запустили у фейсбуці таку акцію «Сто гривень з людини», бо на той момент треба було 250 тисяч гривень. Має тато з дитиною їхати у Китай 10 квітня, вже є віза, відповідь від лікарні і більша частина коштів, але до 10 квітня маємо назбирати ще 145 тисяч гривень», – повідомила керівник благодійного фонду «Місто добрих людей»Вікторія Латишева.

Гроші можна перераховувати на картку мами:

ПриватБанк

5168 7555 3070 0588

Ковбаса Оксана

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