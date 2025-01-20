Сухі трави втрачають свої корисні властивості та аромат під час нагрівання в мікрохвильовці

Деякі продукти категорично не підходять для розігріву в мікрохвильовці. Неправильне використання мікрохвильовки може призвести до псування їжі або навіть до небезпечних ситуацій. Pixelinform розповідає про 8 продуктів, які не слід розігрівати в мікрохвильовці.

Цілі яйця

Розігрівання цілих яєць у мікрохвильовці небезпечне, оскільки всередині яйця утворюється пара, яка не має виходу. Це призводить до вибуху, що не тільки забруднює мікрохвильовку, але й може призвести до травм.

Виноград

Виноград при нагріванні перетворюється на джерело плазми. У кожній ягоді накопичується електричний заряд, що може спричинити іскри і навіть загоряння.

Грудне молоко

Грудне молоко не можна розігрівати в мікрохвильовці, оскільки поживні речовини руйнуються нерівномірно. Це призводить до утворення гарячих зон, які можуть обпалити дитину.

Овочі без води

Якщо розігрівати сухі овочі в мікрохвильовці вони втрачатимуть вологу та можуть загорітися. Наприклад, перець чилі під час нагрівання виділяє капсаїцин, який подразнює очі та дихальні шляхи.

Заморожене м’ясо

Розморожування м’яса в мікрохвильовці призводить до нерівномірного нагрівання: зовнішній шар починає готуватися, а середина залишається замороженою, що сприяє розмноженню бактерій.

Продукти в металевій упаковці

Металевий посуд, фольга або упаковки з металевими елементами можуть викликати іскри у мікрохвильовці, що може призвести до пошкодження пристрою або пожежі.

Зелень і пряні трави

Сухі трави втрачають свої корисні властивості та аромат під час нагрівання в мікрохвильовці. Також вони можуть почати тліти, створюючи неприємний запах та присмак.

Соуси з високим вмістом олії

Жирні соуси при нагріванні розшаровуються, втрачають консистенцію та можуть почати «стріляти». Гарячі краплі здатні спричинити опіки під час відкривання дверцят мікрохвильовки.