За групою дітей у басейні наглядали два тренери і рятувальник

10 серпня поліція і прокуратура Львівської області повідомили, що в басейні відпочинкового комплексу в Карпатах ледь не потонув хлопчик. 8-річна дитина приїхала на відпочинок разом зі спортивною секцією та тренером. Хлопчика витягли з води без свідомості та реанімували. Хлопчик вже 11-ту добу перебуває в лікарні.

ZAXID.NET поспілкувався з батьками Матвія, його тренером, медиками, щоб зʼясувати деталі цього трагічного випадку, що трапився у SPA-комплексі «Шафран» відпочинкового комплексу «Плай» на Стрийщині.

Другокласник Матвій Тимошенко понад рік займався дзюдо у клубі Real Judo Club на ТВК «Південний». Його тренер Олександр Корчемлюк щороку возив дітей на відпочинок у Карпати, де діти активно відпочивають: гуляють у горах, плавають та займаються фізичними вправами. Матвій вперше їхав кудись без батьків, і хоч вони мали певний острах, все ж наважились відпускати дитину. З собою дали надувний жилет і нарукавники, оскільки дитина не вміє плавати.

«В оголошенні було чітко зазначено, що там буде басейн. Я підійшов до тренера і кажу: дитина не вміє плавати, чи ви таких берете? Він запевнив, що там будуть люди, які будуть за тим пильнувати. Також будуть нарукавники. Ми й погодились. Коли дитина вже сиділа в автобусі, я ще раз підійшов до тренера і попросив його пильно наглядати за сином, бо дитина перший раз їде в табір, перший раз без батьків, а також нагадав, що син не вміє плавати», – розповів ZAXID.NET батько хлопчика Євген Тимошенко.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Басейн, в якому відпочивали дзюдоїсти (фото спа-центру)

Діти вирушили у Карпати ранком суботи 1 серпня. Поки вони були в басейні, тренер знімав відео і надсилав їх у вайбер батькам. «У групі зʼявилося одне відео, друге. І на останньому вже було видно, що моя дитина починає тонути», – каже батько Матвія.

Євген відразу зателефонував тренеру, щоб зʼясувати чому діти плавають без страхувального спорядження. «І в той момент я чую, як хтось до нього крикнув, він кладе трубку, і моє батьківське серце розуміє, що щось сталося. Ми з дружиною починаємо йому надзвонювати хвилин 15. Коли він підняв трубку, сказав, що дитина топилася, її зараз реанімують», – розповідає Євген Тимошенко.

За словами батька, з відео він припускає, що в басейні одночасно перебували близько 20 дітей. На них, за його словами, не було видно нарукавників чи жилетів. Зріст – Матвія 1,3 м, а в басейні глибина – 1,5 м.

Глибина у басейні, де купались діти віком до 12 років, 1,5 м (фото прокуратури)

ZAXID.NET намагався поспілкуватися з адміністрацією басейну. Директор гірського комплексу «Плай» Назар Буйна спершу запевнив, що в комплексі працює рятувальник. Але після консультацій з юристами він відмовився від подальших коментарів.

Тренер дітей Олександр Корчемлюк, який організував поїздку, розповів ZAXID.NET, що діти пішли купатися, як тільки приїхали у відпочинковий центр, адже до заселення в номери було ще дві години. Він заявив, що батько не попередив, що Матвій не вміє плавати, а сказав це лише тоді, коли дитину вже реанімували: «Якщо батьки звернули б на це увагу, він без нарукавників був би біля сходів і поручнів».

Зі слів тренера, дитину з води витягнув рятувальник басейну, реанімував інший тренер, який нещодавно пройшов курси ПМД. До приїзду швидкої дитина задихала і в неї зʼявився пульс.

Дитина почала тонути у басейні глибиною 1,5 м (фото прокуратури)

Спочатку хлопчика швидкою доставили до лікарні у Стрию, щоб стабілізувати його стан, а згодом реанімобілем перевезли до Центру дитячої медицини, лікарні «Охматдит». Дитина досі без свідомості, вже у неврології Центру дитячої медицини, у неї важке ушкодження головного мозку внаслідок гіпоксії. Лікарі не дають жодних прогнозів, каже батько.

«На момент госпіталізації стан хлопця був вкрай важким, зумовленим утопленням та постреанімаційною хворобою. Станом на сьогодні його стан важкий, але стабільний. Хлопець дихає самостійно, водночас зберігається неврологічний дефіцит, тому він потребує подальшого ретельного спостереження та лікування. Наразі пацієнта перевели з відділення анестезіології до клініки неврології для продовження лікування та подальшого відновлення», – повідомили ZAXID.NET у пресслужбі лікарні з посиланням на в.о. завідувачки відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії Марʼяну Собко.

Керівництво відпочинкового комплексу відмовилося від коментарів (фото спа-центру)

Про нещасний випадок з дитиною у поліцію не повідомили ані медики швидкої чи лікарні, ані працівники басейну. Лише 10 серпня прокуратура проінформувала про відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 137 Кримінального кодексу (неналежне виконання обовʼязків щодо охорони життя та здоровʼя дітей, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція передбачає обмеження або позбавлення волі від трьох до пʼяти років.

«Чому ця історія тільки вчора [10 серпня] закрутилась? Тому що ми з дружиною трохи відійшли від того шоку, того болю, який у нас зараз в родині. І наважились поїхати написати заяву в поліцію», – стверджує Євген Тимошенко.

В «Охматдиті» підтвердили, що передали відповідну інформацію до правоохоронних органів на прохання батьків.

«Дитину до лікарні “Охматдит” перевели з районної лікарні, а не з місця, де трапився випадок. Таким чином першочергові дії та повідомлення до правоохоронних органів про випадок мали подати у районній лікарні», – пояснив в.о. медичного директора лікарні «Охматдит» Центру дитячої медицини Олег Содома.

Коли тренер передавав батькам речі їхнього сина, пообіцяв будь-яку допомогу. Натомість наступного дня їх виключили з вайбер-групи спортивної секції дзюдо, в якій займався Матвій.