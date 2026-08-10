Дитину реанімували, проте вона досі у важкому стані

8-річний хлопчик мало не втонув у басейні відпочинкового комплексу Стрийського району. Дитина поїхала туди у складі спортивної групи з карате. Зараз хлопчик у важкому стані в лікарні. Цей інцидент трапився ще 1 серпня, проте медики сповістили у поліцію лише в понеділок, 10 серпня. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом неналежного виконання обов’язків з нагляду за дитиною.

«За попередніми даними, хлопчик перебував у басейні на території одного з відпочинкових комплексів у Стрийському районі. Після того, як дитину виявили у воді, на місці проводили реанімаційні заходи, після чого хлопчика госпіталізували до лікарні у Львові», – зазначили у поліції.

В обласній прокуратурі додали, що 8-річний львівʼянин перебував у складі спортивної групи з карате на відпочинку. Того дня діти за розпорядженням тренера пішли до басейну.

«Зі слів батьків, хлопчик не вмів плавати, про що вони попереджали та дали дитині нарукавники для плавання. Згодом батьки побачили на відео у груповому чаті, що їхній син перебуває у басейні без нарукавників. Вони одразу зв’язались з тренером щодо цього. Приблизно через пів години тренер повідомив батькам, що дитину реанімують унаслідок утоплення», – розповіли у прокуратурі.

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Дитину перевезли до львівської лікарні. Хлопчик не приходить до тями та перебуває у стабільно важкому стані. Медики повідомили у поліцію лише сьогодні. Слідчі Стрийського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.137 ККУ (неналежне виконання обовʼязків щодо охорони життя та здоровʼя дітей, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція передбачає обмеження або позбавлення волі від трьох до пʼяти років.