Частіше включайте у раціон продукти, які сприяють виробленню колагену

Якщо ви плануєте додати до раціону колагенову добавку, дієтологи радять спершу звернути увагу на харчування та включити до нього продукти, які можуть природно підтримувати утворення колагену. Вони забезпечують організм амінокислотами – складниками білка, необхідними для його синтезу. Також варто звернути увагу на продукти, багаті на поживні речовини, які беруть участь у важливих клітинних процесах і можуть підтримувати загальне вироблення колагену.

Дієтологи пояснили Martha Stewart, чому колаген такий важливий для організму і назвали дев’ять продуктів, які варто частіше споживати, бо вони сприяють виробленню колагену природним чином.

Колаген – основний структурний білок організму, який надає міцності різним тканинам, зокрема шкірі, сухожиллям і хрящам, що допомагають пом’якшувати навантаження на суглоби. З віком його природне вироблення поступово зменшується, однак збалансоване харчування може підтримувати цей процес і допомагати зберігати вже наявний колаген.

Продукти, які сприяють виробленню колагену

Нежирне м’ясо і риба

Щоб отримати природне джерело колагену, дієтологи радять обирати яловичину, курку, індичку або рибу. «Колаген міститься в сполучній тканині наземних тварин, а також у шкірі та кістках риби. Тільки обов’язково обирайте пісніші варіанти, які містять менше насичених жирів», – радить дипломована дієтологиня Діана Гевара. Вона також рекомендує додавати до салатів консервовані сардини, які містять шкіру та кістки.

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Квасоля та інші бобові

«Квасоля є рослинним джерелом лізину, проліну та гліцину, трьох амінокислот, які є ключовими для синтезу колагену», – каже зареєстрована дієтологиня-нутриціологиня Разан Халлак. Окрім цього, багато бобових містять цинк і мідь, два мінерали, які підтримують вироблення колагену. Квасолю і бобові можна додавати до салатів, супів, рагу тощо.

Червоний болгарський перець

Він сприяє виробленню колагену завдяки багатому вмісту вітаміну С. За словами Халлак, вітамін С необхідний для активації білка лізилоксидази, ключового ферменту, що бере участь у синтезі колагену. Ця поживна речовина також необхідна для загоєння ран, що робить її важливим компонентом здоров'я шкіри.

Хоч усі болгарські перці містять вітамін С, червоний сорт має його найбільшу кількість (навіть більше, ніж апельсини).

Молочні продукти

Молоко, йогурт, сир – це продукти, які природним чином стимулюють вироблення колагену. За словами дієтологині Джесіки Зінн, вони багаті на гліцин і пролін – дві амінокислоти, які є необхідними будівельними блоками колагену. «Організм використовує ці амінокислоти для формування довгих ланцюгів, що створюють потрійну спіральну структуру колагену, підтримуючи еластичність шкіри та міцність сполучної тканини», – каже Зінн.

Цитрусові

«Цитрусові, такі як апельсини, грейпфрути та лимони, багаті на вітамін С, який має вирішальне значення для синтезу колагену», – пояснює Зінн. Окрім активації ферментів, необхідних для стабілізації колагену, він також допомагає захистити існуючий колаген від пошкодження вільними радикалами

Кеш’ю

Кеш’ю забезпечує організм міддю та цинком, які життєво важливі для вироблення колагену.«Мідь активує лізилоксидазу, фермент, який допомагає формувати міцні колагенові волокна, тоді як цинк підтримує активацію амінокислот, які утворюють нові колагенові білки», – твердить Зінн. Крім того, кеш’ю містить жир, білок і клітковину, які довше зберігатимуть відчуття ситості.

Ківі

Ківі – ще одне чудове джерело вітаміну С, що робить його корисним для підтримки синтезу колагену. Фрукт також містить антиоксиданти, які захищають організм (включаючи шкіру) від оксидативного стресу.

Кістковий бульйон

Його готують шляхом варіння кісток та сполучних тканин, що містять колаген, протягом кількох годин. Цей процес розщеплює колаген на желатин та амінокислоти (тобто гліцин та пролін), які організм може легко засвоювати та використовувати для створення нового колагену. «Гліцин, зокрема, становить приблизно третину структури колагену, відіграючи важливу роль у підтримці пружності шкіри та здоров’я суглобів», – пояснює Зінн.

Ягоди

«Ягоди містять антиоксиданти, які можуть допомогти зберегти колаген, який вже є в шкірі», – каже Гевара. Вони також забезпечують організм вітаміном С, який необхідний для синтезу колагену.