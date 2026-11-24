Міський голова Львова нагадав, що будівництво євроколії - це й про військову безпеку

Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до уряду щодо питання фінансування будівництва європейської колії до Львова та її сполучення з львівським аеропортом. Про це він сказав під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України у вівторок, 24 листопада, повідомляє кореспондент ZAXID.NET.

За словами Андрія Садового, проєкт євроколії викликав значний інтерес міжнародних партнерів під час нещодавньої зустрічі донорів у Львові. Йдеться про інтеграцію українських міст у транспортну мережу Європейського Союзу. Водночас для реалізації проєкту необхідно забезпечити співфінансування з українського боку.

«Це питання безпеки. Або ми з’єднані широкою колією з москалотою, або ми з’єднані вузькою колією з Європейським Союзом. Євроколія – це військова логістика, це альтернативні шляхи для українського експорту, коли ворог блокує наші порти. Це можливість для бізнесу працювати, створювати робочі місця і платити податки. Бо без сильної економіки ми не зможемо довго воювати й захищати свою державу. Тому це не просто залізничний проєкт. Це питання нашого виживання», – сказав Андрій Садовий.

Міський голова Львова також звернув увагу на необхідність передбачити сполучення майбутньої євроколії з львівським аеропортом та зарезервувати для цього відповідні земельні ділянки, щоб унеможливити їх забудову.

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Під час обговорення міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, що грантове фінансування європейських партнерів покриває частину витрат.

«Важливий проєкт, дійсно. Просто треба до кінця розуміти його вартість, ризики і хто повністю буде покривати вартість цього проєкту», – сказав міністр.

За його словами, уряд опрацьовує можливість залучення додаткових коштів через спеціальні бюджетні програми та внески інших держав. Прем’єр-міністр Сергій Корецький також підтвердив, що уряд веде переговори з європейськими партнерами щодо фінансування залізничного сполучення.

«Ми з європейцями говоримо про це. Частина грошей виділена, і ми просимо долучитися інших, щоб докласти. У Берліні з німецькими партнерами також про це говорили», – сказав Сергій Корецький.

Довідково. За попередньою інформацією, загальна вартість першого етапу будівництва європейської колії від державного кордону через Мостиська-2 до станції Скнилів у Львові становить 219 млн євро. Фінансування передбачає три джерела: 73,5 млн євро – грант Європейського Союзу в межах програми Connecting Europe Facility (CEF), ще 73,5 млн євро – кредит Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Решту 73,5 млн євро має бути забезпечено з державного бюджету України або інших джерел публічного фінансування.