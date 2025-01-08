Будівля перебуває у неналежному стані та потребує ремонту

У селі Велика Рішнівка Шепетівського району відбувся аукціон з продажу адміністративної будівлі. Переможною у третьому раунді стала ставка Тетяни Цвіркун, яка запропонувала за об’єкт 170 тис. грн при початковій ціні – 1 грн.

Ленковецька сільська рада виставила на приватизацію нежитлове приміщення на вулиці Центральній 28 грудня 2024 року. Стартова ціна лоту становила 1 грн. В описі об’єкту вказали, що переможець отримає адміністративну будівлю площею 153,6 м2, що перебуває у неналежному стані й потребує ремонту.

Як уточнили ZAXID.NET у Ленковецькій сільраді, останніми роками балансоутримувач не вкладав в утримання обʼєкту жодних грошей, тому, згідно із законодавством, його початкова ціна становила всього 1 грн.

Онлайн-аукціон відбувся 6 січня 2025 року на сайті електронних торгів Prozorro. Продажі, загалом участь у торгах взяли троє учасників. Переможною стала ставка Тетяни Цвіркун, яка запропонувала за будівлю 170 тис. грн.

За даними YouСontrol, Тетяна Цвіркун зареєстрована як ФОП із 10 травня 2024 року. Її діяльність повʼязана з виробництвом хліба та хлібобулочних виробів, борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.

Додамо, що під час останнього аукціону Тетяна Цвіркун також придбала колишній будинок культури у селі Велика Рішнівка, який виставили на продаж за 1 грн. Підприємиця запопонувала за обʼєкт 191 тис. грн. Її ставка стала переможною.