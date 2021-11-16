Шевченківський районний суд Львова виніс перші постанови про накладення штрафів за невакцинованих працівників. Так, адміністраторка львівського алкомаркету отримала два штрафи по 17 000 грн за те, що допустила на роботу працівників без сертифікатів про вакцинацію чи негативних ковід-тестів.

Як вказано у постановах суду, 26 жовтня під час рейду щодо дотримання карантинних обмежень поліцейські виявили, що у магазині мережі «Чарка до свята» на вул. Шевченка,388 працюють люди без сертифікатів про вакцинацію або негативного ковід-тесту. Таким чином адміністраторка цих магазинів порушила протокол Львівської міської ради ТЕБ і НС, який забороняє роботу магазинів, якщо там не вакциновано або не забезпечено ковід-тестами 100% персоналу.

Шевченківський районний суд розглянув два протоколи щодо невакцинованих працівників алкомаркету 8 листопада. Адміністраторка «Чарки до свята» Мар'яна Гамар в суді заперечила свою провину. Втім суд, розглянувши всі докази, дійшов висновку, що вона умисно порушила правила щодо карантину і допустила на роботу невакцинованих працівників.

Суддя Юрій Донченко визнав адміністраторку «Чарки до свята» Мар'яну Гамар винної у недотриманні карантинних вимог та стягнув з неї два штрафи по 17 000 грн кожен. Мар'яна Гамар ще може оскаржити ці штрафи в апеляційному порядку.

Додамо, що загалом до львівських судів уже надійшло понад десяток протоколів поліції про порушення правил карантину, що стосуються допуску до роботи невакцинованих працівників. В більшості випадків судді закривають справи через відсутність складу злочину, повертають протоколи на доопрацювання або ж обмежуються усним зауваженням до порушників. Така тенденція покарання порушників карантину прослідковується ще з минулорічного локдауну, коли судді закривали переважну більшість справ про порушення карантину.