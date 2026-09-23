Адвокату та його спільникам загрожує до 11 років в'язниці

На Буковині правоохоронці викрили адвоката, який створив три фейкові благодійні фонди для пригону авто з-за кордону начебто для потреб ЗСУ. Насправді транспорт згодом продавали цивільним покупцям. Загалом, так завезли авто на суму понад 4 млн грн. Про це повідомили в прокуратурі Чернівецької області в середу, 23 вересня.

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За даними слідства, незаконну схему організував 34-річний адвокат, який залучив ще двох спільників з області. Упродовж липня–грудня 2025 року обвинувачені організували ввезення в Україну на пільгових умовах 8 автомобілів загальною вартістю понад 4,2 млн грн.

Заздалегідь вони створили три благодійні фонди та оформили їх на своїх знайомих. Окрім того, забезпечили державну реєстрацію організацій, відкрили банківські рахунки, виготовили електронні підписи, створили сторінки у соцмережах та інші необхідні реквізити. Формальні керівники фондів отримували за це гроші, однак фактично нічого не робили.



Надалі через пункти пропуску Чернівецької та Львівської митниць до України ввозили позашляховики, мікроавтобуси та вантажівки. У митних деклараціях зазначали, що автомобілі призначені для благодійних організацій, що давало змогу не сплачувати митні платежі. Після перетину державного кордону автомобілі продавали.

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34-річному адвокату та двом жителям Буковини оголосили про підозру за ч. 2 ст. 201-4 та ч. 2 ст. 205-1 КК України (незаконне переміщення авто через кордон України з приховуванням від митного контролю). Справу передали до суду. Обвинуваченим загрожує до 11 років позбавлення волі.