Сарненський районний суд Рівненської області визнав винним у державній зраді Олега Латишева. Чоловік збирав і передавав російським спецслужбам інформацію про військові об’єкти на Львівщині, а згодом намагався підірвати залізничну колію в Сарнах. За скоєне йому призначили 15 років тюрми з конфіскацією всього майна, крім житла.

Як йдеться у вироку від 9 жовтня, у вересні 2024 року Олег Латишев налагодив у телеграмі контакт із представником російських спецслужб та погодився виконувати його завдання. У жовтні та листопаді того ж року він фотографував і знімав на відео військові об’єкти у Стрию та поблизу міста, позначав їх на картах і надсилав куратору координати.

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За даними слідства, чоловік встиг передати дані про Стрийський військовий аеродром, контрольно-пропускний пункт 223-го зенітного ракетного полку та позиції української ППО. Також він зафіксував переміщення військового ешелону залізницею. За виконання цих завдань росіяни заплатили йому 3 тис. грн.

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У січні 2025 року Латишев приїхав до Сарн, де мав підірвати залізничну колію, якою перевозили військову техніку. Він отримав саморобну вибухівку та зберігав її в орендованому помешканні. Згодом куратор сказав закласти пристрій біля колії та підпалити шнур.

18 січня близько 06:00 обвинувачений вирушив до залізничної колії на ділянці Сарни – Олевськ. Там його затримали співробітники СБУ, перш ніж він зміг здійснити задумане.

У суді Олег Латишев повністю визнав свою вину та розкаявся. Він пояснив, що не повністю усвідомлював серйозність своїх дій, але підтвердив, що передавав інформацію про військові об’єкти у Стрию та мав намір підірвати залізничну колію.

Суддя Юрій Березень визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада), ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 113 КК України (замах на диверсію), а також ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з вибуховими речовинами). За сукупністю злочинів Олегу Латишеву призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, крім житла. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.