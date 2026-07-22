Під час торгів вартість землі зросла більш ніж у 5 разів

Новояричівська селищна рада за понад 3,5 млн грн продала земельну ділянку для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Земельну ділянку придбала МПП фірма «Ерідон», яка входить до однойменної корпоративної групи.

Йдеться про ділянку площею 0,09 га у селищі Запитів на вул. Київській, яка розміщена поруч із виробничо-складським комплексом компанії «Ерідон». Земельну ділянку виставили на продаж 15 червня 2026 року зі стартовою ціною 625 тис. грн на онлайн-майданчику «Прозоро Продажі». Ділянка призначена для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Торги провели 14 липня через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного. Участь у торгах взяли шестеро покупців. Під час торгів вартість землі зросла більш ніж у 5 разів. Переможцем аукціону стала компанія «Ерідон», яка запропонувала за земельну ділянку понад 3,5 млн грн. Її переможна ставка лише на 500 грн перевищила пропозицію іншого учасника. Невдовзі Новояричівська селищна рада укладе з компанією-переможцем договір купівлі-продажу.

За даними аналітичної системи YouControl, мале підприємство фірма «Ерідон» зареєстроване в селі Княжичі у Київській області у 1993 році. Засновником і кінцевим бенефіціаром МПП фірми «Ерідон» є Сергій Кролевець. Підприємство входить до корпоративної групи «Ерідон», яка спеціалізується на дистрибуції засобів захисту рослин, насіння польових культур, мінеральних і позакореневих добрив. До складу групи також входять компанії «Ерідон-Тех» і «Ерідон-Буд», п'ять агропромислових господарств, насіннєвий завод та роботизована молочно-товарна ферма. Земельний банк групи становить близько 39 тис. га.

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Як інформував ZAXID.NET, у 2024 році «Ерідон» посіла четверте місце в рейтингу компаній із найбільшими виторгами за версією Forbes Ukraine, увійшовши до першої п'ятірки. Тоді виторг компанії сягнув 38,3 млрд грн. Водночас «Ерідон» залишається одним із найбільших гравців на ринку насіння, засобів захисту рослин і мінеральних добрив із часткою 25-30%.

До слова, київський бізнесмен Сергій Кролевець – один з найбагатших в Україні. У 2021 році Forbes Ukraine оцінив його статки у 140 млн доларів.