Ахметов і Льовочкін могли отримувати від Манафорта дані соцопитувань зі США за гроші, – CNN

Рінат Ахметов (ліворуч) та Сергій Льовочкін

Два українські бізнесмени, що мають вплив на чинну владу в країні, Сергій Льовочкін та Рінат Ахметов, були ймовірними отримувачами даних соцопитувань під час президентської кампанії 2016 року у США. Про це 9 січня повідомив телеканал CNN із посиланням на неназване джерело, близьке до розслідування американських правоохоронців.

Згідно з цими даними, колишній керівник Адміністрації президента України Віктора Януковича Льовочкін та олігарх Ахметов сплатили екс-очільнику передвиборчого штабу Дональда Трампа політтехнологу Полу Манафорту мільйони доларів за роки співпраці з ним. У серпні 2016 року Манафорт повідомляв своєму бухгалтеру, що очікує на надходження 2,4 мільйона доларів за роботу в Україні.

Як інформує «Радіо Свобода», у прес-службі Ахметова заперечили те, що український бізнесмен цікавився даними опитувань у США і отримував їх.

Колишній помічник Дональда Трампа, керівник його виборчого штабу на початку переможної кампанії 2016 року Пол Манафорт ділився даними опитувань громадської думки, які проводив виборчий штаб республіканського кандидата в президенти, також із діловим партнером, який мав зв’язки з російською розвідкою. Ім'я цього партнера – Костянтин Килимник.

Манафорт багато років працював із ним у Києві, надаючи консалтингові послуги «Партії регіонів» колишнього президента України Віктора Януковича.

Ця конфіденційна інформація були передана прокуратурою захисниками Манафорта і містилася в документі, який адвокати надали суду. Через технічну помилку закриті відомості не були викреслені і стали публічними. Ці дані стали приводом для нових питань про контакти і можливу співпрацю між людьми з оточення кандидата в президенти Трампа і представниками Кремля.

Із наданих документів також стало відомим, що Манафорт багаторазово обговорював з Килимником «мирний план врегулювання конфлікту в Україні». Спецпрокурор Роберт Мюллер, який веде розслідування імовірної змови між Трампом і Кремлем, з’ясовує, з-поміж іншого, чи намагалася Москва схилити Трампа до посередництва між Росією та Україною.

У вересні 2018 року Манафорт погодився співпрацювати з Мюллером у справі про можливе російське втручання у вибори. Однак 7 грудня спецпрокурор оголосив, що Манафорт порушив умови угоди, надавши ФБР неправдиві свідчення про своє спілкування з представниками адміністрації Трампа і контактах з Килимником. Тепер його чекає нове судове засідання – на цей раз про порушення угоди зі слідством. Воно заплановане на 25 січня.