У Києві відбулася конференція Forbes Tech 2024

24 листопада в Києві відбулася конференція Forbes Tech 2024 – один із провідних технологічних форумів України для обговорення сучасних викликів і трендів tech-галузі. Цього року ключовими темами стали майбутнє штучного інтелекту, цифрова трансформація та кібербезпека. Партнером події була українська IT-компанія FAVBET Tech.

Учасники цьогорічної Forbes Tech – представники різних галузей, включаючи фармацевтику, промисловість, енергетику та IT. Спікерами тематичних панелей та дискусій стали 57 засновників та керівників провідних компаній, лідерів інновацій та інвесторів.

Серед них – Леонід Полупан, керівник Microsoft в Україні та країнах Балтії, Анна Щербакова, віцепрезидентка та операційна директорка GlobalLogic Ukraine, Віталій Седлер, співзасновник і CEO Intellias, Максим Баланюк, керівник R&D Центру Metinvest Digital, CEO Vodafone Ольга Устинова та інші.

Один з ключових виступів на заході провів віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який розповів про підвищення ефективності команд за допомогою впровадження OKR – системи встановлення цілей.

Один із ключових виступів на заході провів Михайло Федоров / Фото Forbes Tech

Як​ технології впливають на бізнес-процеси та як, власне, бізнесу підготуватися до зміни споживачів та ринків обговорили Тетяна Лукинюк, керівниця Google в Україні, Олександр Федоров, CEO та Founder OBRIO, Євген Вигнан, співзасновник і COO Appflame, Катерина Крук, керівниця з публічної політики Meta в Центральній та Східній Європі, та Марина Павлюк, генеральна директорка Glovo в Україні та інші.

Учасники цьогорічної Forbes Tech – представники різних галузей / Фото Forbes Tech

Forbes Tech у 2024 об’єднав понад 400 учасників, створивши унікальну платформу обміну досвідом серед лідерів технологічної сфери. Серед учасників та партнерів була українська IT-компанія FAVBET Tech. СЕО компанії Артем Скрипник виступив модератором дискусійної панелі «ChatGPT – два роки. Як еволюціонували юзкейси українських компаній?». Разом з іншими учасниками він обговорив вплив штучного інтелекту на сучасний бізнес: від автоматизації рутинних процесів до розробки нових продуктів та персоналізованих рішень для клієнтів.

Forbes Tech у 2024 об’єднав понад 400 учасників / Фото Forbes Tech

«Українські компанії, в тому числі й FAVBET Tech, успішно впроваджують AI-інструменти у свої робочі процеси та продукти. Це вимога часу та обставин – в умовах війни бізнес шукає найбільш ефективні та швидкі рішення, і в цьому плані штучний інтелект пропонує багато переваг. Вдячний всім учасникам Forbes Tech 2024 за обмін думками та підтримку інновацій в Україні», – каже Артем Скрипник.