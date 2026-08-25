«Батьківщина» не віддала жодного голосу за законопроєкт про запобігання корупції в екологічній сфері

Фракція «Батьківщина» дає найменше голосів за законопроєкти з плану Ukraine Facility, за умовами якого Україна зможе отримати від Євросоюзу 50 млрд євро з 2024 по 2027 рік. Про це йдеться в опублікованій 25 серпня аналітиці громадської ініціативи «Голка» до сьомої річниці роботи парламенту.

Згідно з дослідженням «Голки», фракція «Батьківщина» у середньому голосує «за» у 35% випадків. Водночас показник голосувань за 41 закон з переліку Ukraine Facility становить менш ніж 17%.

«Це єдина фракція, яка відкрито голосує проти таких євроінтеграційних реформ – 7,4% голосів “проти”. Для порівняння, “Слуга народу” за цими законами дає близько 80% голосів своєї фракції, а депутатська група “Довіра” – майже 75%», – йдеться у матеріалі.

Показники голосувань партій за євроінтеграційні закони

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Зокрема, партія не дала жодного голосу за екологічний євроінтеграційний законопроєкт. Він є однією з умов виділення Євросоюзом додаткові 8,3 млрд євро через механізм Ukraine Support Loan та передбачає запобігання корупційним ризикам довкола гір, річок та лісів.

«Завдання процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) і стратегічної екологічної оцінки (СЕО) насамперед – збереження безпечного довкілля, захист здоров’я людей та запобігання екологічним наслідкам непродуманих рішень. Водночас ці процедури – запобіжник від виникнення корупційних ризиків. Послаблення цих інструментів суперечило б не лише курсу України на членство в ЄС та її міжнародним зобов’язанням, а й принципам сталого, прозорого та підзвітного відновлення, закладеним у механізмі Ukraine Facility», – повідомив представник WWF-Україна Ярослав Телешун.

За словами нардепки від «Європейської солідарності» Іванни Климпуш-Цинцадзе, парламент використовує швидкий економічний інтерес та енергетичні потреби в умовах війни. Водночас, на її думку, депутати мають розглядати план розвитку регіонів та виконання зобовʼязань «не на 1-3 роки, а на десятиліття вперед».

«Разом з тим експерти “Голки” акцентують увагу, що під виглядом виконання вимог Ukraine Facility Plan до законопроєктів можуть закласти норми, які фактично погіршують становище громадян або створюють нові лазівки для влади і ці ризики намагаються виявляти представники громадського сектору», – повідомили активісти.

Нагадаємо, 20 серпня група з 43-х нардепів зареєстрували у парламенті законопроєкт №15431, в якому йдеться про використання дронів та тепловізорів під час полювання, полювання на червонокнижні види, відстріл домашніх собак та дозвіл полювати під час сезону тиші.