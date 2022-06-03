На Каннському кінофестивалі Свінтон позувала в блакитній сорочці з жовтою торбинкою

Британська акторка Тільда Свінтон («Пам’ять», «Мертві не помирають», «Французький вісник») прочитає на літературному фестивалі Deep Water Festival «Словник війни» у Нью-Йорку. Йдеться про проект львівського письменника Остапа Сливинського), який документував свідчення українців, що рятувались від російської агресії.

«"Виживуть тільки коханці" з Тільдою Свінтон – то був фільм одного з наших мирних вечорів. Ми дивилися його на найбільшій вдома порожній стіні, посідавши утрьох з котом довкола променя проектора. Тоді здавалося, що це і є синонім життя: спокій, у який проникає щось інше, неможливе, але також справжнє. Тепер Тільда Свінтон читатиме "Словник війни", котрий є синонімом іншої неможливості, яка також стала нашою справжністю. Я ще не вмістив собі в голові ці дві картинки одночасно», – написав Остап Сливинський у своєму Facebook.

Читання «Словника війни» відбудеться 19 липня у приміщенні лютеранської церкви за участі місцевих акторів Нерроусбурга. В якості запрошених читців, крім Тільди Свінтон, — американский актор Алан Каммінґ («Бурлеск», «Добра дружина»).

Організатором події є Аарон Гіклін, який приїздив до України уже під час повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, від початку збройної агресії проти України поет, перекладач, віцепрезидент Українського ПЕН Остап Сливинський укладає лексикон війни –збирає фрагменти чужих історій чи спостережень, які зосереджені довкола окремих слів. «Здавалося б, ці слова звичайні, але у дні війни вони набувають особливої ваги і значення, викликають асоціації, до яких ми не звикли». Всі історії зі «Словника…» є документальнимисвідченнями тих, хто втікав від війни.