Учасники акції обіцяли повернутись, якщо влада до них не прислухатиметься

У понеділок, 20 липня, у Львові п’ятий день поспіль відбувся мітинг на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова. Люди традиційно зібралися на центральному проспекті Свободи, здебільшого молодь. Вони принесли з собою картонні лозунги.

фото ZAXID.NET

Виступаючі висловились проти репресій в армії, а також за інноваційну армію і свободу слова.

Молодь скандувала гасла «Нам потрібні дії, а не обіцянки», «Геть Сирського, так – Федорову», «Ми – голос військових», «Армії – дрони, а не погони». А до влади мітингувальники звернулися із лозунгом «Час працювати, а не відпочивати», натякаючи на канікули Верховної Ради. Автівки, що проїжджали проспектом, підтримали мітинг сигналячи.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Учасники акції заявили, що якщо їх не почують, вони збиратимуться далі. Вони наголосили, що такі локальні майдани стоять не за конкретну людину, а за головні принципи.

фото ZAXID.NET

20 липня Володимир Зеленський прозвітував про зустрічі з представниками вищого військового командування та командирами бойових підрозділів. Ключові розмови президент анонсував на завтра.

Нагадаємо, Михайла Федорова звільнили з посади міністра оборони 15 липня. Це кадрове рішення спровокувало масові акції протесту у багатьох містах. Сам Федоров заявив, що причиною його звільнення стало блокування ініціатив Сирським та під час брифінгу назвав 10 головних проблем Міноборони.