Відома мережа алкомаркетів «Чарка до свята» вивісила рекламний банер на спортивному майданчику в Сокільниках поблизу супермаркету АТБ на вул. Лесі Українки. Про це стало відомо із допису у фейсбуці журналістки Ярини Капітан, у понеділок, 18 листопада.

Як йдеться у дописі, мережа алкомаркетів «Чарка до свята» вивісила рекламний банер на спортивному майданчику в Сокільниках позаду супермаркету АТБ на вул. Лесі Українки. У коментарі ZAXID.NET Ярина Капітан зазначила, що вперше побачила вивіску 23 жовтня, а 24 жовтня звернулася до голови Сокільників Тараса Сулимка, оскільки ця ситуація її обурила, проте голова сільради не відповів.

У вівторок, 18 листопада, Ярина Капітан опубілкувала фото банера, яке зробила 15 листопада.

Банер сфотографований 15 листопада. Фото Ярини Капітан

«Відверто кажучи, коли вперше побачила цей рекламний банер - подумала, що це якийсь жарт. Спортивний майданчик, на якому займаються діти, під рекламою алкогольного магазину - це якась паралельна реальність. Спорт, дитинство, здоровий спосіб життя мало корелюються з «чаркою». Усі ж розуміють, що це не про чарку компоту ідеться. Тому як мама трьох дітей, які до того ж займаються спортом, я не могла промовчати. Моє повідомлення до керівництва громади залишилось без відповіді, тому дуже сподіваюся, що публічне обговорення цього випадку і подібних вкаже причетним до таких історій на їхню неприйнятність і на спортивному майданчику максимум висітиме реклама спортивних секцій, в яких можуть займатися діти і молодь», – зазначила Ярина Капітан у розмові.

ZAXID.NET поспілкувався з представником «Чарка до свята», який відмовився називати своє імʼя. У розмові представник мережі алкомаркетів зазначив, що визнає недоречність розміщення рекламного банера на спортмайданчику та наголосив, що рекламну вивіску вже зняли. На питання коли саме банер забрали, він не відповів. Представник зазначив, що рекламу вивісили на спортивному майданчику, оскільки навпроти розташований новий магазин «Чарка до свята».

ZAXID.NET звернувся до голови Сокільників Тараса Сулимка, проте на момент публікації відповіді не отримали.

До слова, Держпродспоживслужба зазначає, що зовнішня реклама алкогольних напоїв та торгівельних марок заборонена.