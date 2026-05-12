Amazon не планує ставати платником податків в Україні

Американська компанія Amazon, яка є найбільшим маркетплейсом у світі, не бачить можливості ставати платником ПДВ в Україні у разі зміни правил оподаткування міжнародних посилок. Про це заявила народна депутатка, членкиня парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

12 травня Верховна Рада має розглянути законопроєкти №15112-д та №12360, які передбачають нові правила оподаткування товарів, придбаних через іноземні онлайн-платформи. У разі ухвалення документів буде скасовано чинний безмитний ліміт у 150 євро для міжнародних посилок.

Це означатиме, що податок на додану вартість у розмірі 20% нараховуватиметься на всі покупки з-за кордону незалежно від їхньої вартості. ПДВ включатиметься у ціну товару ще під час оформлення замовлення, через що товари для українців можуть здорожчати.

Що відомо про позицію Amazon?

Нові правила мають реалізовувати самі міжнародні маркетплейси, зокрема Amazon, AliExpress та Temu. За словами Ніни Южаніної, Amazon уже повідомив про відмову впроваджувати відповідні зміни.

«Amazon вже відмовив – не бачить можливості ставати платником ПДВ в Україні», – зазначила депутатка.

За її словами, Сполучені Штати замикають трійку лідерів по поштових відправленнях в Україну. Так, за офіційними даними, найбільше міжнародних відправлень у 2025 році надходило з Китаю – 52,1%. На другому місці Польща з часткою 23,8%, а з США – 14,3%. Загалом на ці три країни припадає близько 90% усіх міжнародних посилок, які отримують українці.

Як відбувається оподаткування посилок зараз?

Посилки вартістю до 150 євро можна ввозити в Україну без сплати мита та ПДВ. Водночас у межах домовленостей із МВФ уряд планує з 1 січня 2027 року повністю скасувати цей ліміт і запровадити ПДВ на всі міжнародні відправлення.

Раніше генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявляв, що запровадження податків на посилки не допоможе ані скоротити імпорт некритичних товарів, ані зменшити тиск на платіжний баланс країни.

Нагадаємо, цього пленарного тижня Верховна Рада розгляне законопроєкт про скасування пільгового оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. У разі ухвалення ПДВ та мито нараховуватимуться майже на всі відправлення, окрім посилок до 45 євро для особистого користування.

Зауважимо, що навіть якщо закон пройде – реальна перевірка почнеться 1 січня 2027 року, коли для дешевих товарів на Temu та AliExpress оновлять цінник.

Як пояснював ZAXID.NET, такі зміни Україна готує у межах угоди з МВФ. У березні Мінфін представив законопроєкт, який передбачає, зокрема, запровадження ПДВ на товари з іноземних маркетплейсів та нові правила для ФОПів. Раніше уряд уже пом’якшив запропоновані вимоги до бізнесу після критики з боку підприємців