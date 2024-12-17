Американський інвестор збудує на Львівщині вітроелектростанцію на 200 МВт
Інвестиції в будівництво становитимуть понад 300 млн євро
Компанія Elementum Energy, що належить міжнародному фонду VR Capital американського інвестора Річарда Дейтса, придбала 11 грудня проєкт вітроелектростанції потужністю 200 МВт на заході України – на межі Львівської, Рівненської і Тернопільскої областей. Про це повідомляє Forbes.
Інвестиції в будівництво електростанції становитимуть понад 300 млн євро. Планується, що нова ВЕС щороку генеруватиме близько 700 ГВт·год – цього достатньо для забезпечення електроенергією орієнтовно 600 тис. людей.
У компанії планують підготувати проєкт до будівництва протягом року. Підготовчі роботи складатимуться з проєктування, вибору та доставки турбін, підключення до мережі, втілення ESG-компонентів (тут ідеться про елементи сталості та етичності бізнесу – абревіатура ESG з англійської означає «довкілля, соціальний аспект, управління»).
Додамо, що компанія Elementum Energy у 2023 році завершила будівництво другої черги Дністровської ВЕС потужністю 60 МВт і проєктує вітрові електростанції «Лиманська» та «Дунай» загальною потужністю понад 200 МВт.
Компанія заснована у 2019 році і є провідним міжнародним інвестором у секторі відновлюваної енергетики України з офісами у Києві, Лондоні та Одесі. Портфель «зеленої» енергетики компанії в Україні складається зі сонячних та вітрових електростанцій загальною потужністю 636 МВт.
Власником Elementum Energy, за даними сервісу YouControl, є американець Річард Дейтс, який вже інвестував у сонячні й вітрові потужності України 500 млн євро.