Потужності електростанції має вистачити на забезпечення електроенергією близько 600 тис. споживачів

Компанія Elementum Energy, що належить міжнародному фонду VR Capital американського інвестора Річарда Дейтса, придбала 11 грудня проєкт вітроелектростанції потужністю 200 МВт на заході України – на межі Львівської, Рівненської і Тернопільскої областей. Про це повідомляє Forbes.

Інвестиції в будівництво електростанції становитимуть понад 300 млн євро. Планується, що нова ВЕС щороку генеруватиме близько 700 ГВт·год – цього достатньо для забезпечення електроенергією орієнтовно 600 тис. людей.

У компанії планують підготувати проєкт до будівництва протягом року. Підготовчі роботи складатимуться з проєктування, вибору та доставки турбін, підключення до мережі, втілення ESG-компонентів (тут ідеться про елементи сталості та етичності бізнесу – абревіатура ESG з англійської означає «довкілля, соціальний аспект, управління»).

Додамо, що компанія Elementum Energy у 2023 році завершила будівництво другої черги Дністровської ВЕС потужністю 60 МВт і проєктує вітрові електростанції «Лиманська» та «Дунай» загальною потужністю понад 200 МВт.

Компанія заснована у 2019 році і є провідним міжнародним інвестором у секторі відновлюваної енергетики України з офісами у Києві, Лондоні та Одесі. Портфель «зеленої» енергетики компанії в Україні складається зі сонячних та вітрових електростанцій загальною потужністю 636 МВт.

Власником Elementum Energy, за даними сервісу YouControl, є американець Річард Дейтс, який вже інвестував у сонячні й вітрові потужності України 500 млн євро.