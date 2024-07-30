Приміщення на пл. Ринок, 35 ще у 2021 році продали за 2,1 млн грн

Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету (АМКУ) виявило змову між ТОВ «Іммобільяре Фамільяре» та підприємцем Володимиром Бекишем під час аукціону з продажу приміщень на пл. Ринок у Львові. АМКУ оштрафував підприємців загалом на 136 тис. грн.

Йдеться про акціон із продажу нежитлових приміщень першого поверху площею 25 м2 на пл. Ринок, 35 у Львові, який провели у серпні 2021 року. Участь у аукціоні взяли ТОВ «Іммобільяре Фамільяре» та ФОП Володимир Бекиш. При цьому, підприємець був співвласником компанії-конкурента. Тоді найвищу ціну за майно запропонувало «Іммобільяре Фамільяре», однак компанію з торгів дискваліфікували, а управління комунальної власності підписало договір купівлі-продажу з Володимиром Бекишем, який запропонував купити приміщення майже вдвічі дешевше – за 2,1 млн грн при стартовій ціні 1,3 млн грн.

При цьому, Володимир Бекиш був також був вказаний як керівник ОСББ «Ринок-35». ОСББ було зареєстроване за кілька місяців до аукціону. ТзОВ «Іммобільяре Фамільяре» також зареєстроване на пл. Ринок, 35. Власниками компанії досі вказані Володимир Бекиш та Галина Висоцька.

25 липня АМКУ ухвалив рішення, яким підтвердив змову між ТОВ «Іммобільяре Фамільяре» та Володимиром Бекишем під час аукціону за приміщення на пл. Ринок, 35 та оштрафував обох учасників загалом на 136 тис. грн.

Додамо, що приміщення на пл. Ринок, 35 є частиною чотириповерхової пам'ятки архітектури національного значення. Будинок відомий під історичною назвою «кам’яниця Майдашевичівська». У 1785 та у 1887 роках її перебудували. Сьогодні в кам’яниці розміщені помешкання та заклади харчування.