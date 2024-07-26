Сміттєвий полігон у Славському роками використовували незаконно

Антимонопольний комітет оштрафував на 2,4 млн грн компанії ТОВ «Рутен Інжиніринг» і ТОВ «Юнібуд Енергосервіс», які брали участь у торгах за рекультивацію сміттєвого полігону в Славському. АМКУ визнав, що під час торгів компанії змовились, аби одна з них виграла торги.

Зазначається, що АМКУ виявив змову на двох торгах із рекультивації сміттєвого полігону в Славському, у яких взяли участь ТОВ «Рутен Інжиніринг» і ТОВ «Юнібуд Енергосервіс». Компанії на всіх стадіях закупівлі домовлялись між собою, аби усунути конкуренцію. Загальна сума обох торгів становила понад 100 млн грн.

На засіданні 27 липня Антимонопольний комітет оштрафував обидві компанії на 2,4 млн грн за порушення законодавства про публічні закупівлі.

Нагадаємо, 10 квітня 2024 року Славська селищна рада уклала угоду з ТОВ «Промін буд сервіс» на реконструкцію міського полігону твердих побутових відходів. Сума угоди – 45,5 млн грн. 30 березня ТОВ «Юнібуд енергосервіс», яке також брало участь в аукціоні, звернулося до Держаудитслужби й повідомило, що ТОВ «Промін буд сервіс» з порушеннями перемогло в аукціоні, оскільки не надало всіх документів. Крім цього, ТОВ «Юнібуд енергосервіс» вважає, що частину документів переможець торгів підробив. Держаудитслужба 10 квітня розпочала моніторинг закупівлі. Попри це, селищна рада все ж підписала договір на виконання робіт.

Додамо, що Славська селищна рада оголошувала тендер на облаштування полігону у 2021 році. Вартість робіт становила 14,3 млн грн. У 2022 році замовник розірвав договір з підрядником за згодою сторін. Знову тендер оголошували у жовтні 2022 року, однак замовник відхилив всі пропозиції учасників.

Славський сміттєвий полігон закрили ще 2010 року. Проте у жовтні 2023 року Львівська обласна прокуратура повідомила про двох директорів комунальних підприємств, які впродовж 2018-2022 років незаконно викидали сміття на полігоні твердих побутових відходів. За інформацією правоохоронців, селищна рада та комунальники уклали договір про надання послуг на вивезення побутових відходів на чинний Стрийський полігон. Однак посадовці фальсифікували документи й насправді вивозили сміття на закритий Славський полігон на березі річки Опір.