Антимонопольний комітет викрив тендерну змову між двома учасниками закупівель будівельних робіт і поточного ремонту на Рівненщині та Львівщині. Йдеться про товариства з обмеженою відповідальністю «БМК «Містобуд» та «НВП Шляхбуд».

АМКУ встановив, що між ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» була змова під час їхньої спільної участі у чотирьох тендерах із закупівлі будівельних робіт і поточного ремонту на Рівненщині та Львівщині. Закупівлі, загальною очікуваною вартістю понад 247,4 млн грн, оголошувались у серпні-грудні 2018 року департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА і у вересні 2019 року Львівським комунальним підприємством «Львівавтодор».

Антимонопольний комітет довів, що ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» під час підготовки та участі у торгах, всупереч закону України «Про публічні закупівлі», узгоджували свою поведінку. Це призвело до спотворення результатів торгів. За змову товариства з обмеженою відповідалністю «БМК «Містобуд» та «НВП Шляхбуд» оштрафували на 272 тис. грн кожного.

За даними YouControl, ТОВ «БМК «Містобуд» зареєстроване у грудні 2017 року у Києві. Керівником підприємства є Ігор Трошин. Основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових будівель.

ТОВ «НВП Шляхбуд», за даними YouControl, зареєстроване у січні 2017 року у Рівному. Керівником підприємства є Сергій Таргоній. Основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових будівель.