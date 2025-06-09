Видобуток торфу може загрожувати існуванню Гамаліївського водосховища

Адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету виявила змову на тендері про дозвіл на користування родовищем торфу в Гамаліївці. Відповідне рішення комісія ухвалила 5 червня та оштрафувала компанію «Грінтопс Енерджі Україна» та «Запорізьку агропромислову компанію» на 69,1 тис. грн. Місцеві мешканці та Львівська міська рада взагалі були проти видобутку торфу впритул до водосховища, яким користується «Львівтеплоенерго».

Йдеться про родовище торфу, розташоване біля водосховища в Гамаліївці, площею 403,6 га. У вересні 2023 року Державна служба геології та надр України провела аукціон з продажу спецдозволу на користування цим родовищем. За результатами аукціону дозвіл на 20 років користування надрами за 3,3 млн грн придбало ТОВ «Грінтопс Енерджі Україна». Конкурентом була «Запорізька агропромислова компанія», яка запропонувала купити дозвіл за 6 млн грн, однак за результатами аукціону фірму дискваліфікували, оскільки вона так і не підписала відповідну угоду.

Червоним позначене місце розташування торфородовища

Після того, як стало відомо про намір видобувати торф поблизу Гамаліївського водосховища, мешканці та міська рада Львова виступили проти, адже користування надрами загрожувало існуванню водойми. Цим водосховищем користується «Львівтеплоенерго». Зокрема, комунальне підприємство постачає з водойми воду у батареї в половину львівських будинків.

«Ділянка, на якій дозволили видобуток, розташована біля озера. Будь-які заглиблення на цій території поруч призведуть до перетікань води з водойми. Тоді ми просто втратимо водойму. І місту доведеться вирішувати проблему браку води для мереж теплоенерго. Це питання енергетичної безпеки, ще й під час війни», – пояснював тоді ZAXID.NET заступник директора департаменту міської агломерації ЛМР і депутат Львівської облради Роман Кізима.

5 червня 2025 року АМКУ встановила, що під час проведення аукціону «Грінтопс Енерджі Україна» та «Запорізька агропромислова компанія» змовились між собою.

«Під час розгляду справи відділення виявило низку фактів, які доводять, що вказані суб’єкти господарювання під час участі в аукціоні узгоджували свою поведінку», – повідомили в АМКУ.

ТзОВ «Грінтопс Енерджі Україна» належить мешканцю Запоріжжя Юрію Музиченку, а «Запорізька агропромислова компанія» – Борису Шестопалову. Обидві компанії сукупно оштрафували на 69,1 тис. грн. За даними профільного сайту Nadra.info, наявність змови може стати підставою для скасування результатів тендеру.