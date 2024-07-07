Віктор Орбан 5 липня зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним

Своїми візитами до Києва та Москви прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прагне підірвати західну військову допомогу Україні. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті.

Як йдеться у повідомленні, у такий спосіб проросійський лідер Угорщини, який неодноразово дозволяв собі скандальні висловлювання в сторону України, намагається змістити увагу Заходу з військової підтримки України на можливі мирні переговори. Уряд Угорщини неодноразово заявляв про необхідність зберігати відкритими канали зв'язку з Росією, зокрема, щоб шукати шляхи припинення війни.

Зокрема, на підтвердження такого висновку аналітики вказують, що угорський прем’єр постійно виступає проти підтримки України та підриває зусилля Європейського Союзу щодо цього. Сприятиме цьому і головування Угорщини в Раді ЄС. Крім цього Орбан нещодавно у своїй статті розкритикував НАТО за сприяння продовженню війни в Україні.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав з неоголошеним візитом Москву 5 липня, де зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами угорського лідера, вони обговорювали досягнення миру в Україні та «найкоротший шлях» до цього. У Кремлі тим часом заявили, що угорський прем'єр, який раніше відвідав Київ, не передавав Путіну послань від Зеленського. Новина про зустріч Орбана з Путіним викликала різку реакцію у європейських лідерів.

Кількома днями раніше Віктор Орбан прибув до Києва з неанонсованим візитом, де зустрівся з Володимиром Зеленським. Цей візит став першим після початку повномасштабної війни.