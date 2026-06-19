Андрій Максимчук очолює Рівненську обласну прокуратуру з 2023 року

Керівник Рівненської обласної прокуратури Андрій Максимчук та його дружина офіційно не володіють жодною нерухомістю чи автомобілями. Усе майно подружжя оформлене на тещу та інших родичів. Про це у пʼятницю, 19 червня, повідомив Центр протидії корупції (ЦПК).

За даними ЦПК, подружжя фактично користується будинком у Рівному площею 205 м², який зареєстрований на тещу прокурора Ніну Твардовську. Об’єкт розташований у так званому Царському Селі. Крім цього, на тещу оформлені 10 соток землі під забудову, придбані у 2024 році за 45 тис. доларів, а також дві квартири у Рівному площею 40 і 54 м².

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, теща прокурора у 2005–2008 роках займалася роздрібною торгівлею, а також була співвласницею компанії, яка у 2000-х роках здавала нерухомість в оренду.

Як повідомляють журналісти видання «Четверта влада», Андрій Максимчук та його дружина Ірина у деклараціях з 2015 року не вказували жодного автомобіля, який належав би їм особисто. У 2013–2020 роках прокурор користувався Mercedes-Benz E220 2010 року випуску, власницею якого була Наталія Товтин. З 2021 року він пересів на Mercedes-Benz E200 2017 року, оформлений на Віктора Базюка – рівненського підприємця та перевізника.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Дружина прокурора у різні роки також користувалася автомобілями, зареєстрованими на родичів: до 2020 року – Toyota RAV4, з 2021 року – Lexus RX350, а з минулого року – BMW iX3 2021 року. Перші два авто належали її матері, третє – брату.