Керівник Рівненської прокуратури оформив усе своє майно та автомобілі на родичів
Будинок, квартири та земля записані на тещу Андрія Максимчука
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Керівник Рівненської обласної прокуратури Андрій Максимчук та його дружина офіційно не володіють жодною нерухомістю чи автомобілями. Усе майно подружжя оформлене на тещу та інших родичів. Про це у пʼятницю, 19 червня, повідомив Центр протидії корупції (ЦПК).
За даними ЦПК, подружжя фактично користується будинком у Рівному площею 205 м², який зареєстрований на тещу прокурора Ніну Твардовську. Об’єкт розташований у так званому Царському Селі. Крім цього, на тещу оформлені 10 соток землі під забудову, придбані у 2024 році за 45 тис. доларів, а також дві квартири у Рівному площею 40 і 54 м².
Згідно з даними аналітичної системи YouControl, теща прокурора у 2005–2008 роках займалася роздрібною торгівлею, а також була співвласницею компанії, яка у 2000-х роках здавала нерухомість в оренду.
Як повідомляють журналісти видання «Четверта влада», Андрій Максимчук та його дружина Ірина у деклараціях з 2015 року не вказували жодного автомобіля, який належав би їм особисто. У 2013–2020 роках прокурор користувався Mercedes-Benz E220 2010 року випуску, власницею якого була Наталія Товтин. З 2021 року він пересів на Mercedes-Benz E200 2017 року, оформлений на Віктора Базюка – рівненського підприємця та перевізника.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Дружина прокурора у різні роки також користувалася автомобілями, зареєстрованими на родичів: до 2020 року – Toyota RAV4, з 2021 року – Lexus RX350, а з минулого року – BMW iX3 2021 року. Перші два авто належали її матері, третє – брату.
Журналісти також раніше повідомляли про можливі зв’язки родини Максимчуків із місцевими забудовниками та бізнесменами. Зокрема, йшлося про історії, пов’язані з рішеннями прокуратури щодо земельних і майнових питань, які надалі опинялися у сфері інтересів пов’язаних осіб.
Одна з таких справ стосувалася депутата Рівненської міськради від «Слуги Народу» та забудовника Олександра Іванова. Він не задекларував майно у власності дружини та сина на понад 14 млн грн. НАЗК підтвердило розбіжність у декларації на 12,4 млн грн. Проте обласна прокуратура витребувала у місцевої поліції матеріали справи і передала їх в управління Нацполіції у Хмельницькій області. У ЦПК стверджують, що після цього розслідування фактично припинили.
Біографія Андрія Максимчука
Андрій Максимчук народився 1983 року в селі Дітківці Львівської області. У 2007 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. В органах прокуратури працює з 2007 року. Починав як помічник прокурора міста Рівного та старший слідчий прокуратури.
З 2011 року обіймав низку керівних посад у прокуратурі Рівного та області, а з серпня 2023 року очолював Рівненську окружну прокуратуру. У 2023 році призначений керівником Рівненської обласної прокуратури.
Дружина прокурора – Ірина Бойко-Максимчук, 1985 року народження. Також закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого. Працює в органах прокуратури з 2007 року, обіймала різні посади в Рівному та області. З жовтня 2021 року – прокурорка відділу Рівненської обласної прокуратури. У червні 2025 року пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.