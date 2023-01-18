Плани обговорять з представниками ЄС на конференції у Львові

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів в «Українському домі» у Давосі про ідею створення транспортного хабу в Жовкві, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«"Укрзалізниця" планує прокласти до Львова три вузькі шляхи європейського стандарту: з Варшавського напрямку, з Кракова через Перемишль та з Угорщини, у зв'язку з чим є ідея транспортного хаба у Жовкві», – сказав Андрій Садовий.

За словами міського голови Львова, транспортні проекти, пов’язані з інтеграцією з європейською залізничною інфраструктурою, обговорять на великій конференції, що її готуються провести у Львові. Це потрібно, щоб залучитись партнерською підтримкою з ЄС, додав він.

Андрій Садовий також сказав, що наприкінці грудня вже обговорював цю конференцію у Брюсселі, зокрема мав зустріч із представниками транспортного департаменту.

«Їх це дуже цікавить. Вони вбачають у цьому сенс і готові інвестувати сьогодні гроші в ці реальні проекти, які з погляду безпеки дають максимальну впевненість. Треба використати це, тому що це все залишається в Україні», – сказав міський голова Львова.

Як інформував ZAXID.NET, Україна відновила залізничне сполучення із Румунією, також обговорюється відновлення такого сполучення між Львовом і Варшавою.