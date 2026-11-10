Андрій Єрмак підтримував неформальні контакти з ексголовою апарату Білого дому Сьюзі Вайлз

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтримував неформальні контакти з ексголовою апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, які, за оцінками українських та американських чиновників, могли більше шкодити відносинам Києва з адміністрацією Дональда Трампа, ніж допомагати їм. Про це у вівторок, 10 листопада, повідомив Kyiv Independent із посиланням на співрозмовників в Україні та США.

За даними видання, неформальне спілкування Єрмака та Вайлз розпочалося після інавгурації Трампа в січні 2025 року. Тоді президент Володимир Зеленський доручив керівнику свого Офісу налагодити контакти з високопосадовцями американської адміністрації. У наступні місяці Єрмак і Вайлз регулярно спілкувалися. Ці контакти тривали до відставки Єрмака після обшуків НАБУ.

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Українські посадовці, з якими поспілкувалося видання, назвали цей канал зв’язку «тривожним» і таким, що створював більше проблем, ніж приносив користі. Таку оцінку підтвердив і представник американського уряду.

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Один із високопосадовців України розповів, що Єрмак часто неправильно тлумачив слова Вайлз та особливості американського стилю спілкування. За його словами, іноді вона погоджувалася розглянути певне прохання або допомогти організувати зустріч лише з ввічливості. Однак Єрмак сприймав такі відповіді як конкретні обіцянки й доповідав Зеленському про них як про власні дипломатичні досягнення.

«Коли її про щось питали, Сьюзі казала йому: “Я подивлюся, що можна зробити”. А Єрмак тоді йшов поговорити з президентом, представляючи це як свою перемогу», – розповів український чиновник.

За інформацією Kyiv Independent, такі непорозуміння призвели до кількох проблем і ускладнили відносини України з командою Трампа.

Джерело, наближене до американської адміністрації, також пов’язало скандал під час зустрічі Зеленського з Трампом в Овальному кабінеті з тим, що Єрмак неправильно оцінював настрої у Білому домі.

«Єрмак не розумів, наскільки американці його не люблять», – заявили співрозмовники видання.

За їхніми словами, колишній спеціальний представник США з питань України Кіт Келлог намагався відмовити Зеленського від тієї зустрічі в Овальному кабінеті, однак Єрмак не дослухався до його поради.

Співрозмовники Kyiv Independent також згадали про попередні контакти Єрмака з радником адміністрації Джо Байдена з національної безпеки Джейком Салліваном. За словами джерела, наближеного до команди Трампа, колишній керівник ОП сприйняв їхнє спілкування як дружбу, хоча Салліван так не вважав. Один зі співрозмовників стверджує, що перед приходом нової адміністрації той навіть попередив про Єрмака одного з її ключових представників.

Інший високопосадовець України провів паралелі між стосунками Єрмака із Салліваном та Вайлз. За його словами, вони не були друзями, а неформальний канал зв’язку з колишньою керівницею апарату Білого дому викликав більше занепокоєння, ніж мав реального змісту.

Видання також зазначає, що Єрмак не мав популярності серед європейських партнерів України. У листопаді 2025 року один із високопосадовців ЄС так описав ставлення до нього: «Нам доводиться мати з ним справу, він людина Зеленського. У нас немає вибору».

Нагадаємо, колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Вищий антикорупційний суд 15 вересня продовжив дію покладених на нього процесуальних обов’язків ще на 60 днів, однак звільнив від необхідності носити електронний браслет.