У Франції колишнього графічного дизайнера Disney та Pixar засудили до 25 років ув’язнення. 59-річного Болема Бушібу визнали винним у педофілії та торгівлі людьми. Про це повідомила французька газета Le Monde.

Суд над колишнім аніматором Болемом Бушібою відбувся у Парижі у четвер, 31 жовтня. Чоловік визнав свою провину, назвавши свої вчинки «жахливими та огидними».

Встановлено, що Болем Бушіб протягом 2012-2021 років задовольняв себе сексуально під час перегляду прямих трансляцій, на яких ґвалтувати філіппінських дівчат. Жертвами сексуального насилля на замовлення Бушіби стали кілька сотень дітей віком від 5 до 10 років. Крім того, відомо про щонайменше одну дитину дворічного віку. Під час перегляду цих ефірів Болем Бушіба давав вказівки щодо дій, які мали вчинити відносно дітей, мастурбував та називав жертв «свинями».

«Він, наприклад, наказував засунути “футболку в пащу свині” або вдарити ножем по статевих органах дитини. Він визнав, що ці дії схожі на “катування”», – пише Le Monde.

Вартість однієї трансляції становила від 50 до 100 євро. Загалом Бушіба витратив 50 тис. євро на прямі ефіри зі сценами знущання з дітей. Крім того, колишній аніматор визнав себе винним причетності до торгівлі людьми. Під час останнього слова на суді Болем Бушіба попросив вибачення у постраждалих: «Я знаю все, що я зробив. Я прошу вибачення у жертв».

Засуджений до 25 років ув'язнення Болем Бушіб

Суд визнав Болема Бушібу винним у співучасті у зґвалтуванні, повторному сексуальному насиллі, співучасті у торгівлі людьми. Його ув’язнили на 25 років. Крім того, він має виплатити постраждалим матеріальну компенсацію. Також після відбування покарання у в’язниці протягом 20 років він перебуватиме під наглядом. Надалі чоловіку буде заборонено працювати з дітьми.

Болем Бушіба вже був засуджений у 2014 році за сексуальне насилля над 9-річною падчеркою.

Аніматор працював над створенням відомих мультфільмів, серед яких: «Тарзан», «Ліло і Стіч», «Рататуй», «Суперсімейка».