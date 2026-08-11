Взимку 2026-2027 років погода також може зазнати суттєвих змін

Літо 2026 року дивувало аномальними температурними значеннями Україну та Європу. Експерти прогнозують, що взимку 2026-2027 років погода також може зазнати суттєвих змін. Про це повідомляє Libertatea.

Видання пише, що дві океанічні аномалії розвиваються одночасно і можуть змінити зиму 2026-2027 років у Європі. У тропічній частині Тихого океану формується дуже сильне Супер-Ель-Ніньйо, а в Індійському океані одночасно посилюється нова океанічна аномалія. Це явище відоме як «позитивний диполь Індійського океану».

Згідно з останніми сезонними прогнозами, очікується, що сукупний вплив цих двох явищ суттєво змінить погодні умови в Північній півкулі протягом зими 2026-2027 років, що матиме значні наслідки для США, Канади та Європи.

Диполь Індійського океану відображає різницю температур між західною та східною частинами Індійського океану. У позитивній фазі, в яку зараз входить це явище, води на заході стають надзвичайно теплими, тоді як на сході охолоджуються.

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Тепле повітря піднімається над теплішими водами на заході, а над холоднішими регіонами на сході повітря опускається, утворюючи велику комірку тропічної циркуляції, яка впливає на погоду в глобальному масштабі. Останні аналізи показують, що позитивний диполь Індійського океану перебуває лише на ранній стадії, але очікується, що він збережеться протягом усієї осені та початку зими.

Поєднання дуже сильного Супер-Ель-Ніньйо та позитивного диполя Індійського океану створює високоінтенсивний тропічний механізм, який суттєво впливатиме на атмосферні течії протягом зими 2026-2027 років. Згідно з прогнозами, у Північній Америці це може спричинити різку кліматичну різницю між регіонами та активний снігопад у центральних та південних районах.

У Європі погодні моделі зазвичай вказують на м'якшу та вологішу зиму під сильнішим впливом атмосферної циркуляції з Атлантичного океану.

До якої зими готуватися Європі та Україні у 2026-2027 роках?

Температура повітря в більшій частині Європи, а отже й в Україні, може залишитися вищою за норму для цього періоду через м'якший вплив атлантичного повітря. Водночас очікується, що регіони на північному заході та півночі континенту отримають більшу кількість опадів. Снігопади, як правило, обмежаться північною та північно-східною Європою, а також високогірними районами центральної Європи, оскільки холодне повітря матиме менше шансів просуватися на південь.

Однак, фахівці стверджують, що деякі циклонічні системи можуть спричиняти локальні епізоди снігопадів, зокрема на низьких висотах.