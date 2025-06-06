Вартість закупівлі – понад 1,9 млн грн

Під час дослідження закупівлі Міського комунального підприємства Яремчанської міськради в АМКУ виявили факти, що можуть свідчити про узгоджену поведінку учасників тендеру. Компанії «ПМК-113» та «Украгробуд-Інвест» підозрюють у порушенні законодавства про захист економічної конкуренції.

Йдеться про тендер на будівництво каналізаційної мережі по вул. Свободи в Яремчі, з очікуваною вартістю в 1,964 млн грн, оголошений МКП Яремчанської міськради у листопаді 2021 року. Переможцем стало ТОВ «ПМК-113», запропонувавши за лот 1,944 млн грн. В АМКУ вважають, що «ПМК-113» та ще один учасник – ТОВ «Украгробуд-Інвест» могли узгоджувати свою поведінку під час торгів.

«Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України розпочало розгляд справи за ознаками вчинення товариствами “ПМК-113” та “Украгробуд-Інвест” порушення законодавства про захист економічної конкуренції», – зазначили в АМКУ 6 червня.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, компанія «ПМК-113» зареєстрована у Львові у 2008 році франківцем Віктором Дивинським. У свою чергу, власником підприємства «Украгробуд-Інвест», зареєстрованого у селі Кобаки Косівського району, є бізнесмен з Коломиї Богдан Пашко.