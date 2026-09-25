Харківський ЖК «IT-Парк Manufactura», де мав майно Олександр Сухачов

Київський апеляційний суд скасував ухвалу Печерського суду Києва, який раніше заборонив «Слідству.Інфо» й «Центру протидії корупції» публікувати розслідування про 143 обʼєкти нерухомості у власності брата директора ДБР Олексія Сухачова – Олександра. Про це повідомили у пʼятницю, 25 вересня, на сторінці «Центру протидії корупції».

Рішення про заборону публікувати матеріал про квартири родича держслужбовця журналістам «Слідство. Інфо», ЦПК та журналістці Анні Стрижак заборонив у липні 2026 року суддя Печерського суду Сергій Вовк. Тоді вони заявили про незаконність рішення та спробу обмежити свободу слова.

Згодом на знак солідарності вісім провідних медіа України обʼєдналися в «Ініціативу 143» та одночасно опублікували текст розслідування про обʼєкти нерухомості у брата Сухачова.

«У самому розслідуванні йшлося про набуття у сумнівний спосіб братом Олексія Сухачова 143 обʼєктів нерухомості – квартир та офісів. Інформацію про ці об’єкти нерухомості виявили під час аналізу відкритих державних реєстрів. Перед публікацією розслідування запит про обʼєкти нерухомості надіслали до директора ДБР та ТОВ “Парковий-2”, яке має зв’язок із братом Сухачова. Саме після запиту до компанії, повʼязаної із братом директора ДБР, розпочалося судове переслідування авторів матеріалу», – повідомили у ЦПК.

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У четвер, 24 вересня, Київський апеляційний суд скасував ухвалу про заборону публікації розслідування.

Детально ознайомитися з розслідуванням можна за посиланням.