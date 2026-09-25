Апеляція скасувала заборону на публікацію розслідування про 143 квартири брата директора ДБР
«Слідство.Інфо» та «Центр протидії корупції» тепер можуть опублікувати розслідування про обʼєкти нерухомості родичі Олексія Сухачова
Київський апеляційний суд скасував ухвалу Печерського суду Києва, який раніше заборонив «Слідству.Інфо» й «Центру протидії корупції» публікувати розслідування про 143 обʼєкти нерухомості у власності брата директора ДБР Олексія Сухачова – Олександра. Про це повідомили у пʼятницю, 25 вересня, на сторінці «Центру протидії корупції».
Рішення про заборону публікувати матеріал про квартири родича держслужбовця журналістам «Слідство. Інфо», ЦПК та журналістці Анні Стрижак заборонив у липні 2026 року суддя Печерського суду Сергій Вовк. Тоді вони заявили про незаконність рішення та спробу обмежити свободу слова.
Згодом на знак солідарності вісім провідних медіа України обʼєдналися в «Ініціативу 143» та одночасно опублікували текст розслідування про обʼєкти нерухомості у брата Сухачова.
«У самому розслідуванні йшлося про набуття у сумнівний спосіб братом Олексія Сухачова 143 обʼєктів нерухомості – квартир та офісів. Інформацію про ці об’єкти нерухомості виявили під час аналізу відкритих державних реєстрів. Перед публікацією розслідування запит про обʼєкти нерухомості надіслали до директора ДБР та ТОВ “Парковий-2”, яке має зв’язок із братом Сухачова. Саме після запиту до компанії, повʼязаної із братом директора ДБР, розпочалося судове переслідування авторів матеріалу», – повідомили у ЦПК.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
У четвер, 24 вересня, Київський апеляційний суд скасував ухвалу про заборону публікації розслідування.
Детально ознайомитися з розслідуванням можна за посиланням.