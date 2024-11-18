На Буковині апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції і ув’язнив організатора незаконного переправлення чоловіків за кордон. За те, що переправив сім чоловіків призовного віку в Румунію буковинець отримав 5 років ув’язнення.

В суді першої інстанції прокурор Чернівецької обласної прокуратури довів, що 34-річний житель Чернівецького району причетний до незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Обвинувачений знав, що в державі діє період воєнного стану і що виїзд чоловіків призовного віку заборонений з України. Однак, буковинець все одно організував незаконне переправлення громадян поза пунктами пропуску до Румунії. Правоохоронці встановили і довели, що загалом він допоміг виїхати з України сімом чоловікам призовного віку, повідомили в прокуратурі Буковини в понеділок, 18 листопада.

Суд першої інстанції засудив буковинця до 5 років позбавлення волі, однак звільнив його від відбування основного покарання із встановленням іспитового строку тривалістю 3 роки. Не погодившись із вказаним вироком, прокурор оскаржив його в апеляційному порядку.

За результатами розгляду апеляційної скарги суддя апеляційного суду скасував рішення районного суду в частині звільнення від відбування покарання з випробуванням. Чернівецький апеляційний суд засудив чоловіка до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.