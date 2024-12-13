Сервісний центр МВС у Ковелі, де Ольга Макаришин домовилася про успішний іспит

Львівський апеляційний суд скасував вирок Залізничного районного суду Львова у справі Ольги Макаришин, яка взяла 15 тис. грн хабаря за складання іспиту з водіння. У вересні суд визнав її винною у зловживанні впливом, але звільнив від покарання. Прокуратура оскаржила вирок в апеляції й Ольга Макаришин отримала 93,5 тис. грн штрафу.

Згідно з матеріалами справи, Ольга Макаришин у вересні 2023 року пообіцяла, що за 15 тис. грн допоможе успішно скласти іспит з водіння у сервісному центрі МВС у Ковелі на Волині, де працював її знайомий на посаді адміністратора. У грудні 2023 року обвинувачена отримала гроші, а у лютому 2024 року зміг отримати водійські права. Ольга Макаришин перерахувала адміністратору сервісного центру 4,5 тис. грн.

Суддя Залізничного суду Наталія Галайко визнала Макаришин винною у хабарництві та зловживанні впливом, але звільнила від відбування, призначивши рік іспитового терміну. Однак в апеляції колегія суддів у складі Ліліани Гончарук, Тетяни Урдюк під головуванням Олега Березюка встановила, що закон про кримінальну відповідальність застосували неправильно й оштрафувала Ольгу Макаришин на 93,5 тис. грн. Вирок можна оскаржити в касації.