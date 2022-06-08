Російського мільярдера Романа Абрамовіча (на фото) вважають наближеним до військового злочинця Владіміра Путіна

Британська газета The Times пише, що адвокати російського олігарха Романа Абрамовіча, якого пов’язують з президентом РФ і воєнним злочинцем Владіміром Путіним, використовують лист від народного депутата України, керівника фракції «Слуга народу» Давида Арахамії про нібито допомогу олігарха в порятунку українців, щоб скасувати запровадженні санкції.

Як повідомляється, журналістам видання вдалося отримати у своє розпорядження документи позовів юристів Абрамовіча проти Європейського Союзу та Великої Британії

«Завдяки сприянню пана Абрамовіча делегації досягли домовленостей щодо організації гуманітарних коридорів, через яких змогли врятувати більше 400 тис. людей. Крім цього, його зусилля з обміну військовополоненими допомогли звільнити з полону кілька сотень людей. Абрамовіч продовжує бути глибоко залученим у процес перемовин, а також організації гуманітарної допомоги», – нібито йдеться у листі Арахамії.

Також, у листі голови української групи на перемовинах з Росією наголошується, що він в цілому оцінює роль Абрамовича як «позитивну».

Юристи Абрамовіча переконують, що через запроваджені санкції олігарх тепер не може «належно» долучатися до процесу переговорів та організації гуманітарної допомоги, бо юридичні компанії та консультанти побоюються співпраці з підсанкційною особою. Крім того, олігарх не може подорожувати до країн, які ввели проти нього санкції, а тому не в змозі «виконувати певні функції щодо організації переговорів».

У позовах до Євросоюзу і Великої Британії юристи російського олігарха використовують цей лист Арахамії як доказ згубного впливу західних санкцій проти Абрамовича на його зусилля з мирних переговорів. Автори статті The Times не надали деталей стосовно того, коли Арахамія надав цей лист.

Також захист Абрамовіча намагається довести, що він сплатив за останні кілька років більше податків у Великій Британії і ЄС, ніж в цілому в Росії.

У позові вони твердять, що керівництво ЄС помилково приписує Абрамовічу його зв’язки з Кремлем і підтримку російського вторгнення в Україну. Тоді як російський олігарх, за їхніми твердженнями, не має тісних зв’язків з російським президентом Владіміром Путіним і не отримав жодної вигоди від російської анексії Кримського півострова чи військового вторгнення у 2022 році.

Наразі інформацію, опубліковану газетою, не прокоментували ні в захисті російського олігарха, ні сам керівник фракції «Слуга народу».

Нагадаємо, що в березні ЗМІ поширили інформацію про те, що російський олігарх Роман Абрамовіч виступає посередником у переговорах між Україною та Росією щодо завершення бойових дій. Після великого резонансу участь Абрамовіча був змушений прокоментувати радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, який заявив, що російський олігарх відіграє ключову роль у переговорах.

За даними розслідувачів Bellingcat, Романа Абрамовича та ще двох учасників переговорів навіть намагалися отруїти невстановленою хімічною речовиною.