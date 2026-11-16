Давид Арахамія та Кирило Буданов використовують різні тактики під час мирних переговорів

Керівник Офісу президента Кирило Буданов та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, які входять до української делегації, використовують різні підходи до питання Донбасу під час мирних переговорів. Про це у понеділок, 16 листопада, повідомила «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

За даними «Української правди», Кирило Буданов під час переговорів намагається узгодити лінію розмежування, яка була б теоретично прийнятною для України та українського суспільства. Своє бачення очільник ОП пояснює американській делегації, щоб її представники, своєю чергою, донесли позицію до росіян.

Водночас Давид Арахамія вважає, що сторони взагалі не мають обговорювати питання Донбасу, доки не буде ухвалено рішень щодо гарантій безпеки та миру в Європі. Співрозмовники «Української правди» зазначають, що обидві позиції паралельно доводять до спецпредставників Дональда Трампа. Таким чином Арахамія та Буданов, перебуваючи в одній команді, «ведуть власну гру».

«На щастя, у всіх є спільні директиви верхнього рівня від начальника (президента Володимира Зеленського, – ред.). А вже всередині них кожен намагається досягти якогось результату. І якщо комусь це вдається, то йому за це тільки подякують», – цитує УП неназваного співрозмовника.

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Нагадаємо, 10 та 11 листопада в Абу-Дабі після тривалої перерви відбулися мирні переговори між делегаціями України, Росії та США. Перший раунд тривав понад чотири години, а другий – менш ніж дві. Давид Арахамія назвав зустріч «важкою», однак під час неї сторони домовилися провести один із наймасштабніших обмінів полоненими.

11 листопада Володимир Зеленський повідомив, що Україна вкотре відмовилася поступитися Росії Донбасом, як того вимагає Владімір Путін. Президент України пояснив, що США хибно вважають, ніби територіальні поступки дозволять завершити російсько-українську війну. Через позицію України, за словами Володимира Зеленського, США шукають різні «модифікації» щодо регіону.

14 листопада Володимир Зеленський повідомив, що Україні вперше запропонували обговорити відмову від Донбасу в обмін на вступ до НАТО. Президент зазначив, що не може ухвалювати таке рішення одноосібно, і винесе його на обговорення українського суспільства, якщо США та країни НАТО підтвердять намір надати Україні членство в Альянсі.